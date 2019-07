Musikfestival : Junger Jazz und beste Stimmung

Jazz im Park lockte mehr als 1000 Besucher in die Gartenanlage des Caspar-von-Saldern-Hauses.

01. Juli 2019, 09:17 Uhr

Hochsommerliches Wetter, dazu ein klassisches Ambiente mit dem Park hinter dem Caspar-von-Saldern-Haus – beste Voraussetzungen für ein Open-Air-Konzert, das nach Schätzung der Veranstalter im Verlauf des vergangenen Sonntagnachmittags über 1000 Gäste besuchten. Dazu Jazz, der in diesem Jahr besonders neuen und jungen Bands aus der Jazzszene vorbehalten war, wie Stefan Back, Leiter der Musikschule Neumünster, zur Begrüßung sagte. Musikschule und Jazzclub Neumünster sind Veranstalter des inzwischen elften Festivals.

Chris Lüers (Posaune), Florian Kiehn (Gitarre), Umut Abaci (Elektronik Synthesizer), Philipp Püschel (Trompete), Juri Schewe (Drums) und Falko Hassiehauser (Bass) sind „We don’t suck, we blow” aus Hamburg. Sie eröffneten das Open Air mit ungewöhnlichen Experimenten im Grenzbereich zwischen Jazz, Fusion, Rock Funk und Hip-Hop angesiedelten raffinierten Impressionen und Arrangements mit besonderen elektronischen Intermezzi und Soli. Gut zum Hören auf der Wiese.

„Young Lions“ aus Frankfurt, Tim Roth (Synthesizer/Bass), Jan Philipp (Drums) und Yury Sych (Keyboard/Synthesizer) schlossen sich elektronisch an und boten einen aufreizenden und zugleich einschmeichelnden Sound, mit einem betonten Rhythmus. Sych flocht gekonnt osteuropäische folkloristische Elemente ein. Bei manchen Songs glaubten die Zuhörer „Major Tom“ ins All fliegen zu hören. Diese Form des Jazz zog die Zuhörer förmlich in ihren Bann.

Den Abschluss bildete das „Conrast Trio“ mit André Matov (Gitarre), Jochen Aldinger (Drums) und Bernd Oezsevim (Orgel), die eine Mischung aus Jazz, Elektronik und soundtrackartiger Musik boten. Auch bei ihnen war der Einfluss der elektronischen Musik, von Hip-Hop und Techno nicht zu überhören, obwohl sie mit den klassischen Instrumenten Klavier, Bass und Schlagzeug antraten. Matov brillierte mit seinen Soli.

Insgesamt ein elektronisch durchgestylter Sonntag, der den Gästen sichtlich Freude bereitete, denn der Applaus war über den ganzen Nachmittag herzlich und kraftvoll. „Wir sind vollauf zufrieden, ein gelungenes Jazz-Open-Air-Konzert“, bilanzierte Ralf Johannsen vom Jazzclub. Mit zum Erfolg trugen natürlich auch die Servicekräfte bei. Allein die Frauen des Inner-Weel-Clubs hatten mehr als 15 selbstgebackene Kuchen und Torten im Angebot.