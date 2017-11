Jugendmusikwettbewerb : Junge Musiker waren voll bei der Sache

vergrößern 1 von 2 Foto: Bury 1 von 2

von Alexandra Bury

erstellt am 20.Nov.2017 | 13:00 Uhr

Neumünster | „Ein bisschen aufgeregt bin ich schon.“ Yida David Li (17) ordnet seine Noten und lauscht. Hinter der großen Flügeltür klingen Klaviertöne, Frédéric Chopins „Revolutionsetüde“ nähert sich dem Ende. Applaus dringt aus dem Saal, Yida David öffnet die Tür, tritt ein und setzt sich ans Klavier. Genauso wie knapp 40 weitere Jugendliche gab er am Sonnabend beim 34. Jugendmusikwettbewerb der Stadt Neumünster im Caspar-von-Saldern-Haus sein Bestes.

Das öffentliche Vorspielen samt Bewertung durch eine Jury ist für die jungen Talente eine wichtige Erfahrung, denn viele von ihnen wollen sich dem großen bundesweiten Wettbewerb „Jugend musiziert“ stellen.

Das Klavier lag in der Instrumenten Hitliste auch in diesem Jahr ganz weit vorne, mehr als die Hälfte der Teilnehmer konkurrierte an dem Tasteninstrument. Außerdem gab es noch einige Geiger, Gitarristen und eine handvoll Holzbläser. Unter ihnen war auch Olivia Wuttke (12), die seit fünf Jahren Klarinette spielt. Vor ihrem Auftritt war sie relativ entspannt: „Ich bin gut vorbereitet, das ist bereits mein vierter Auftritt.“ Sie hat ihre Sache gut gemacht und von der Musikschul-Jury einen zweiten Platz bekommen.

Yida David Li sieht man nach seinem Auftritt die Anstrengung an, aber er ist zufrieden. „Das Solo hätte allerdings noch sauberer sein können“, erklärt der Klaus-Groth-Schüler. Er hat nämlich neben seinem Solo zusammen mit der Kielerin Yisa Wu (15) auch noch ein Duo an zwei Klavieren präsentiert. „Das ist schwieriger, weil man kommunizieren muss. Aber für ‚Jugend musiziert‘ müssen wir im Ensemble auftreten, und so konnten wir schon einmal üben“, sagte er.

Die Jury war sehr zufrieden mit Yida David und hat ihm für sein Solo Spiel einen ersten Platz gegeben, für das Duo den zweiten. „Er ist der beste Schüler, ohne Frage!“, lobte ihn sein Klavierlehrer Arnold Nevolovitsch nach dem Auftritt stolz.

Die Preisträger geben am kommenden Sonnabend, 25. November, um 19 Uhr im Saldern-Haus ein Konzert.





1. Preis mit Auszeichnung: Klara Jacobsen Violine/Klavier Duo Antonia Mante Klavier/Violine Duo





1. Preis: Juliane Nowak Klavier Duo, Christian Nowak Klavier Duo, Juliane Nowak Klavier, Loort Clasen Klavier, Lars-Leander Heidrich Klavier, Laura Köhnke Klavier, Jonna Caroline Hartung Violine, Phoebe Baer Klavier, Philipp Schlegel Gitarre, Yida David Li Klavier, Johanna Schwarz Saxofon, Felix Tank Gitarre,

2. Preis Diana Kopylov Klavier, Dean Hergenreder Klavier, Arda Güzel Klavier, Christian Nowak Klavier, Lotta Hansen Querflöte, Max Diederich Gitarre, Jonas Borée Gitarre, Maria Buck Violine, Sammy Nguyen Klavier, Olivia Wuttke Klarinette,Lena Cheng Violine,Laila Schwarz Klarinette,Süeda Agac Klavier,Michael Sintsov Klavier,Luisa Grittner Querflöte Duo, Lale Gorzolka Querflöte Duo, Yisa Wu Klavier Duo,Felix Sendker Klavier,Yida David Li Klavier Duo.