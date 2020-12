Grundschule Grossharrie : Julia Nohrden: Von der Schülerbank ans Lehrerpult

Die 28-Jährige hat die Stelle von Doris Imbusch übernommen.

von Susanne Otto

14. Dezember 2020, 14:08 Uhr

Vier Monate ist es her, dass Julia Nohrden aus Tasdorf ihren Dienst in der Grundschule in Hüttenwohld aufgenommen hat. Zu den Sommerferien war ihre Vorgängerin Doris Imbusch in den Ruhestand gegangen.

Das Studium in Flensburg und das Referendariat in Kiel-Elmschenhagen waren kaum beendet, als im April ein Anruf von Doris Imbusch kam. „Sag einmal, hast du Interesse an meiner Nachfolge?“, wollte die langgediente Lehrerin aus Hüttenwohld wissen. Zunächst noch ein wenig unschlüssig, fiel die Entscheidung nach einer erfolgreichen Bewerbung am Hauptsitz der Schule in Wankendorf für die Stelle in Hüttenwohld. „Ich hatte Einblicke in größere Schulen, auch in sogenannte Brennpunktschulen. Die Möglichkeit an einer kleinen Schule fast vor der Haustür zu unterrichten und eine ländliche Schullandschaft mit ihrer persönlichen und familiären Struktur mitzugestalten, war durchaus eine Herausforderung, die mich reizte“, sagt Julia Nohrden.

Jetzt, nach vier Monaten mit Kollege Andreas Senkler und 46 Kindern, die in je zwei zusammengefassten Klassenstufen unterrichtet werden, ist bereits ein wenig Routine eingekehrt. „Trotz der Herausforderungen, neben Deutsch und Sachkunde jetzt auch Mathematik und andere Fächer zu unterrichten, ist die Arbeit einfach spannend und macht viel Freude“, sagt die 28-jährige Junglehrerin. Dass die Schule eine kleine Dorfschule ist, habe auch seine Vorteile, ist sich Nohrden inzwischen sicher. Die Arbeit könne individuell und im Austausch gestaltet werden. Manches Kind könne auch ganz unkompliziert unterstützt werden. „Damit ist die Überschaubarkeit auch ein Vorteil“, sagt auch Kollege Andreas Senkler.

Und nach der Schulwoche, die durchaus anstrengend sein kann? Dann geht es mit Holsteinerstute „Maggie“ hinaus in die Felder und Wiesen, die Seele baumeln lassen oder als aktive Springreiterin auch einmal über knackige Sprünge, „Dampf ablassen“, meint die passionierte Reiterin. Ein wenig ist die Arbeit an der kleinen Dorfschule auch wie nach Hause kommen“, so die gebürtige Großharrierin. Immerhin hat ihr eigener „Schulweg“ dort in der kleinen Dorfschule begonnen.