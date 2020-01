Engagiert für Kinder und Jugendliche : Jugendverband zeichnet Britta Köster und Mahmood Mohebi aus

Die beiden Ehrenamtler wurden beim JVN-Neujahrsempfang von der Ehrung überrascht.

10. Januar 2020, 15:42 Uhr

Beim Neujahrsempfang des Jugendverbandes (JVN) standen für den Vorsitzenden Dietrich Mohr vor allem die 140 Ehrenamtler im Mittelpunkt, die am Donnerstag ins Restaurant „Johann und Amalia“ in der Stadthalle gekommen waren. Deshalb gab es eine überraschende Auszeichnung für zwei besonders engagierte Freiwillige.

Der JVN feierte im November 2019 sein 30-jähriges Bestehen, weshalb die Satzung des Vereins im September reformiert wurde. Dietrich Mohr konnte dabei sein Ziel einer „degressiv-proportionalen Verteilung der Delegierten“ nicht durchsetzen. Dabei stellen größere Vereine grundsätzlich mehr Delegierte als kleine Vereine. Dafür erhalten kleine Vereine mehr Delegierte pro Mitglied. Das sollte, so erläuterte Mohr, verhindern, dass große Vereine allein die Marschrichtung bestimmen können.

Dafür war die Arbeit mit der neu eingesetzten Geschäftsführung unter Marco Maibaum erfolgreich. Die Zusammenarbeit mit der Stadt funktioniere gut. Im März soll ein neuer Vorstand gewählt werden. Dietrich Mohr tritt als erste Vorsitzender zurück, um sich gleich wieder zu bewerben. „Mir macht die Arbeit viel Spaß, aber ich möchte, dass die Delegierten eine echte Wahl haben“, erläuterte Mohr.

Der Jugendverband möchte weiterhin „am Puls der Zeit“ bleiben. Im vergangenen Jahr habe deshalb vor allem die Nachhaltigkeit eine große zentrale Rolle gespielt. Deshalb wurde bereits auf den Druck des Ferienspaß-Programms verzichtet. Außerdem kam der im Dezember neu gegründete Verein „Naturhelden“, der sich für Naturschutz einsetzt, zum Verband hinzu.

Zum Abschluss verlieh Stadtrat Carsten Hillgruber zwei besonders engagierten Ehrenamtlern jeweils eine Urkunde für ihre Arbeit. Britta Köster arbeitet seit vielen Jahren für die Bonhoeffer-Gemeinde, organisiert Freizeiten und das „Heaven-Festival“ der Nordkirche. Sie packt bei der Kinderkirche und dem Weltkindertag mit an und ist Delegierte der evangelischen Jugend.

Mahmood Mohebi ist noch nicht ganz so lange dabei. Er machte in Kabul seinen Bachelor in Psychologie und knüpfte über soziale Medien Kontakt nach Neumünster. Seit 2019 setzt er sein Studium in Kiel fort und engagiert sich im VfR und Schachclub. Außerdem hat er eine Ausbildung zum Jugendleiter absolviert, zeichnet mit den Kindern Comics oder kocht mit ihnen. Carsten Hillgruber erklärte: „Es sind Menschen wie Sie, die dafür sorgen, dass Neumünster eine ganz tolle Stadt ist.“