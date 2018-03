Neumünster : Jubel über neue Garderobe

Turmkonzert-Organisator Horst Schrinner (77) kleidete sechs Tafel-Kinder komplett ein

von Gabriele Vaquette

27. März 2018, 11:00 Uhr

Neumünster | Große Aufregung gab es gestern bei C & A in der Kinderkleidung-Abteilung: Sechs Kinder flitzten mit geröteten Wangen zwischen den Kleiderständern hin und her, riefen immer wieder etwas den anderen zu und präsentierten das, was sie gefunden hatten. Turmkonzert-Organisator Horst Schrinner (77) beobachtete das Treiben und freute sich: Im Rahmen seiner Aktion „Kinder sind unsere Zukunft“ kleidete er für etwa 1000 Euro die Schützlinge von Tafelchefin Christina Arpe von Kopf bis Fuß ein.

„So eins habe ich mir schon lang gewünscht“, hielt Noel (9) stolz ein türkisfarbenes Paillettenshirt mit Wechselmotiv empor. Jeanshosen, T-Shirts, Swestshirts, Jacken – „die Kinder haben so das Gefühl, selbst etwas aussuchen zu können und haben so ein eigenes Kleidungsstück“, erklärte Christina Arpe. Denn häufig wird sonst Kleidung von den Geschwistern aufgetragen, als Second-Hand oder auf Flohmärkten gekauft. „Vor allem Straßen- und Sportschuhe sind sehr begehrt, denn sie gehen schnell kaputt, werden zerschlissen oder zu klein“, stellte die Tafelchefin fest.

Seit rund zehn Jahren kleidet Horst Schrinner die Kinder im Rahmen seiner Aktion ein und hat aus dem Erlös des Turmkonzerts, des Verkaufs seiner selbstgekochten Marmeladen und vielen Spenden in zehn Jahren mit rund 150 000 Euro Kindern geholfen. „Es gibt eine Menge Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Sie sind unsere Zukunft. Wenn ich sehe, welche Freude diese Spenden den Kinder bereitet, stimmt bei mir die Motivation. Ich handle nach der Maxime des Mc-Donald’s-Gründers Ray Kroc. Er sagte, dass wir von dem, was wir von der Gemeinschaft erhalten, einen Teil auch an sie zurückgeben sollen“, sagte der ehemalige Mc-Donald’s-Chef.