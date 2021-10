Badminton-Oberliga : Jubel bei Blau-Weiß Wittorf II: Der Spitzenreiter kommt aus Neumünster

Die Erstligareserve gewinnt auch die nächsten beiden Saisonspiele und steht mit makellosen 6:0 Punkten auf Platz 1.

Staßfurt | Diese Auswärtsfahrt hat sich voll gelohnt: Für Blau-Weiß Wittorf II gab es in der Badminton-Oberliga Nord die Saisonsiege Nummer 2 und 3. Das Team von Kapitän Philipp Nebendahl grüßt damit aktuell von der Tabellenspitze. Sportliche Höchststrafe Bei der SG Luckau/Blankenfelde gingen bis auf das zweite Herreneinzel, in dem Jarne Vater in zwei engen Sätze...

