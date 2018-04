„Jedes Sterben ist anders“

Seit 23 Jahren kümmern sich die Ehrenamtlichen der Hospizinitiative um Menschen am Lebensende

von Christian Lipovsek

03. April 2018, 12:34 Uhr

Eigentlich sind Tiere im Friedrich-Ebert-Krankenhaus nicht erlaubt. Doch auf der Palliativstation im fünften Stock läuft das Leben etwas anders. Wer hier in den liebevoll geschmückten Fluren und Zimmern angekommen ist, weiß, dass er seine letzte Phase auf dieser Erde erreicht hat. Und so sagten die Krankenschwestern auch nichts, als die Helfer der Hospizinitiative mit einem Papagei im Käfig erschienen. Ein Patient wollte seinen Vogel noch einmal sehen, ehe er für immer die Augen schloss. Auch solche letzten Wünsche erfüllen die fast 110 ehrenamtlich Tätigen der 221 Mitglieder starken Hospizinitiative.

Seit 23 Jahren gibt es die Organisation. Vor 25 Jahren wurde die Palliativstation im FEK gegründet. „Die Idee dahinter ist es, jedem Menschen ein würdevolles Sterben zu ermöglichen. Deshalb ist unsere Hilfe auch kostenlos“, sagt der Vorsitzende, Günter Humpe-Waßmuth. Eng arbeiten die Ehrenamtlichen dabei mit Ärzten, Krankenschwestern, Psychologen, Musik- und Kunsterziehern sowie dem sozialen Dienst der Stadt zusammen. Finanziert wird die Einrichtung zu Dreiviertel von den Krankenkassen und zu einem Viertel durch Spenden. Die Nachfrage an Helfern ist ungebrochen. „Dabei werden die Mitwirkenden immer jünger, und es werden auch immer mehr Männer“, sagt Humpe-Waßmuth.

Die Palliativstation ist nur ein Teil der Arbeit. Hier läuft alles Hand in Hand. „Wir begleiten aber oft auch Sterbende in ihrem Zuhause oder im Pflegeheim“, erklärt Kirsten Lesniak, die seit 14 Jahren dabei ist. Wichtigster Punkt sei das Zuhören und „einfach nur da sein“. Vor allem Angehörige bräuchten oft einen unabhängigen Gesprächspartner, dem sie ihr Herz ausschütten können. „Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten, ist sicherlich nicht immer leicht, doch es überwiegt ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit dafür, dass man so viel Vertrauen und Nähe erleben darf“, fügt Aloysia Beckmann an. Sie gehört seit neun Jahren zum Team der Hospizinitiative, war zuvor zehn Jahre lang Krankenschwester auf der Palliativstation. Besonders zu Herzen gehen ihr die Fälle mit jungen Leuten und Müttern mit kleinen Kindern, die unheilbar krank sind. „Das trifft einen sehr.“ Doch wie alle Helfer ist auch sie auf so etwas vorbereitet.

„Die Ausbildung wird von Hauptamtlichen geleitet. Sie dauert mindestens ein Jahr und umfasst Theorie und Praxis“, erklärt Dörte Tidow, die bereits vor 16 Jahren anfing. Zweimal im Monat gibt es für alle eine Supervision. Wer mal eine Auszeit von der schweren Tätigkeit braucht, bekommt diese auch.

Seit 1. April ist nun Julia Hertz-Kleptow die neue Leiterin der Hospizinitiative. Sie verweist auf die anstehenden Termine. So ist ab April jeden ersten Sonntag von 14 bis 16 Uhr die Kapelle auf dem Südfriedhof geöffnet für Gebete und Gespräche. Der erste „Spaziergang für die Seele“ beginnt am 29. April um 14 Uhr auf dem Südfriedhof. Und in der Geschäftsstelle an der Moltkestraße 8 gibt es immer am ersten Mittwoch im Monat das Trauercafé.

Infos: hospiz-neumuenster.de