Autobahn-Polizei-Reportage : „Jeder Einsatz birgt ein Risiko“

Neumünster | Die Schicht von Mathias Piethe beginnt mit einem Unfall, der ihm von der Nachtschicht übergeben wird. Ein Mann ist am Steuer eingeschlafen und in die Bankette der A 7 geschliddert – Verdacht auf Rauschmittel. Er wird zum Arzt zum Bluttest gefahren. Kurze Zeit später brennt ein Lkw. Das ist das tägliche Geschäft bei dem 48-jährigen Polizeihauptkommissar und seinen Kollegen vom Polizei-Autobahnrevier Neumünster: Unfälle, Anfragen, Streife fahren auf der Jagd nach überladenen Lastern oder übermüdeten Fahrern oder Gegenstände von der Fahrbahn räumen – „das sind im Sommer vor allem Surfbretter, Fahrräder und Dachboxen“, sagt Piethe in der Einsatzleitstelle des Reviers nahe der A 7-Abfahrt Neumünster-Nord. Über 500 Einsätze pro Monat fahren die 49 Kollegen in Stoßzeiten.

„Jede Einsatzfahrt birgt ein hohes Risiko“, sagt Revierleiter Rüdiger Schwarz. Denn trotz Blaulicht und Sirene kriegen manche Autofahrer tatsächlich nicht mit, dass die Polizei anrückt. „Das ist gefährlich. Uns ist es eine Herzensangelegenheit, dass alle korrekt eine Rettungsgasse bilden und nicht gaffen“, sagt Schwarz. Alles Mögliche fällt auf der Autobahn von den Ladeflächen oder den Dachgepäckträgern: Bremskeile, Spanngurte, Radkappen, in der aktuellen Baustelle auch oft Füße von Baken und vermehrt abgefahrene Außenspiegel. Aber auch tote Füchse, Dachse oder Greifvögel müssen runter von der Fahrbahn.

Zum Job gehört aber auch die Videostreife, die Rasern und Dränglern auf den Pelz rückt. Die Beamten kontrollieren: Ist der Lkw überladen, die Ladung korrekt gesichert? Hat der Kleinlaster abgefahrene Reifen? Werden die Lenkzeiten eingehalten? Ist der Führerschein gültig? Bei den täglichen Streifenfahrten achten die Polizisten auf solche und andere Delikte. Und wie werden die „schwarzen Schafe“ herausgepickt? „Man kann das nicht lernen, manche Kollegen haben ein Näschen dafür. Oder Kommissar Zufall hilft“, sagt Piethe. Während der Fahrt ist der Laptop beim Beifahrer dabei: „Wir können so sehr schnell Kennzeichen checken und auch Berichte in Wartezeiten schreiben, das erleichtert die Arbeit ungemein. Wir sind eine der wenigen Dienststellen mit einem mobilen Abfragesystem“, sagt Piethe. Oder die Kollegen legen sich mit Nachtsichtgeräten auf Parkplätzen auf die Lauer, um Dieseldieben auf die Spur zu kommen – sehen aber auch anderes. „Manchmal möchte man das eigentlich alles gar nicht wissen“, lautet der augenzwinkernde Kommentar.

Es gehört viel Zwischenmenschliches zum Job, sagt Schwarz und erzählt von einem Mann, der seine Frau mit einer Eisenstange verprügelte. Die Polizei kümmert sich auch um – meist ohne Absicht – „vergessene“ Ehefrauen oder Hunde auf Rastplätzen. Oder hilft in Notlagen: „Ein Mann ist im WC auf dem Parkplatz Ohe eingeschlossen“, meldete gestern die Leitstelle Kiel bei Piethe. Beim Eintreffen der Streife ist der Mann schon frei – nach einer Viertelstunde. Sicherheitshalber wird die Toilette mit einem Flatterband gesperrt.

Auf Trab halten die großen Unfälle. Denn wenn es auf der Autobahn kracht, staut sich der Verkehr schnell 20, 30 oder 50 Kilometer; Hunderte von Autofahrern stecken fluchend fest. Schauen die Kollegen Serien wie Alarm für Cobra 11, in der ständig Autos explodieren und sich überschlagen? Großes Schmunzeln – denn der Alltag ist weit von der Serie entfernt. Klar, da gab es einen Porschefahrer, der „das Bremsen nicht mochte“. „Aber man muss auch wissen, wann man eine Verfolgung abbricht, sagt ein Polizist. „Schluss ist, wenn das Leben der Kollegen in Gefahr ist.“

Und was ist das Spannende am Beruf? „Man hat es mit dem ganzen Spektrum der Gesellschaft zu tun, von himmelhochjauchzend bis ganz elend. Dieser Beruf hat auch etwas mit Berufung zu tun“, sagt ein Polizist. In seinen 20 Dienstjahren bei der Autobahnpolizei hat Piethe eine Menge erlebt – auch allzu Menschliches: „Man hat mit Menschen jeder Couleur zu tun. Hektik ist fehl am Platz, man muss immer ruhig, freundlich und gelassen bleiben“, sagt Piethe. „Und man muss auch damit klar kommen, dass Unfälle nicht immer glimpflich ausgehen.“ Denn wenn Menschen sterben, belastet das: „Wir setzen uns dann zusammen und reden darüber. Das hilft. Es gibt aber auch Betreuung nach belastenden Einsätzen.“





von Gabriele Vaquette

erstellt am 29.Aug.2017 | 09:00 Uhr