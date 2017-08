Ernte : Jede Sonnen-Stunde zählt

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Rendswühren | Endlich ließen sich in den vergangenen Tagen wieder Sonnenstrahlen am Himmel blicken. Sonne und Wind sorgten dafür, dass die teilweise klitschnassen Getreidefelder wieder abtrockneten und die Ernte von Weizen und Roggen fortgesetzt werden konnte. „Der Sommer ist schlicht ausgefallen“, meinen Lohnunternehmer Joachim Blunk, Landwirtschaftsleiter Philipp Staritz und Heiner Staggen vom Bauernverband Plön zur Erntesituation.

Ganz neu ist das unbeständige Juli- und Augustwetter mit Regen, Gewittern und um ihre Ernte bangenden Bauern nicht. Das wissen die Landwirte wie etwa Harry von Bülow auf Hof Altbokhorst. 37 Jahre selbst verantwortlich im Geschäft, kennt der erfahrene Landwirt das Spiel zwischen Wetter und Hoffnung auf eine gute Ernte. „Einmal zog Vater die Vorhänge zu, weil er den Regen über den Feldern nicht mehr sehen mochte“, erinnert sich von Bülow an seine Jugendzeit. Die besorgten Blicke der Bauern sind berechtigt. Jetzt zum Ernte-Ende des Getreides stehen rund um Neumünster noch etwa ein Drittel Weizen und 20 Prozent Roggen auf dem Halm und warten auf Dreschwetter. „Jeder Regenschauer drückt jetzt auf die Erträge“, sagt Staggen. Die seien ohnehin karg genug, hieß es im Lohnunternehmen Blunk in Rendswühren. Ernteergebnisse und Preise bewegen sich in einem durchschnittlichen Bereich. Spitzenerträge dürften dieses Jahr kaum erwartet werden, meinten die Fachleute.

Beim Raps seien die Ergebnisse sogar eher enttäuschend gewesen, meinte Heiner Staggen. Die Hektarerträge seien mit 35 bis 40 Doppelzentner rund 15 bis 20 Prozent hinter den Vorjahresergebnissen zurückgeblieben. Spätfröste und Schnee in der Blüte seien mitverantwortlich für die eher bescheidenen Ernteergebnisse.

„Auch die Preise von Weizen mit rund 15 Euro für den Doppelzentner Brotweizen und 14,50 Euro für Futterweizen sind auf eher durchschnittlichem Niveau“, meinte Staggen. Die Ernteerträge von etwa 70 bis 80 Doppelzentner pro Hektar bescheren den Landwirten ebenfalls nur durchschnittliche Erlöse. Bei eher leichten Qualitäten mit geringeren Mehlanteilen müssen Preisabschläge in Kauf genommen werden. Zurzeit liegen die Preise vor Ort bei etwa 13,40 Euro für den Doppelzentner.

Gut steht dagegen der Mais. Zur Abreife dürfte allerdings auch hier die Regenmenge gern etwas sinken, hieß es in Rendswühren. „Rund um Neumünster werden etwa 8400 Hektar Mais geerntet“, erklärte Joachim Blunk. „Das sind rund fünf Prozent der Landesmenge von rund 162 000 Hektar Gesamtanbaufläche“, meinte Heiner Staggen. In 20 Jahren dürfte das Thema Energiemais keine große Rolle mehr spielen, blickte Joachim Blunk voraus. Den Landwirten steht ein gewaltiger Strukturwandel ins Haus, den lange nicht alle Höfe überstehen werden. Darin waren sich Blunk, Staritz und Staggen einig.

Die Freunde historischer Landmaschinen müssen sich um all das auf Hof Altbokhorst keine Sorgen machen. Die Freunde alter Landmaschinen nutzen den Wetterumschwung, um ihren Hafer auf Altbokhorst zu ernten und fein säuberlich zu Garben gebunden einzufahren. „So sorgenfrei konnte ich noch nie Getreide ernten“, meint Hans Peter Beckmann, ehemaliger Verwalter auf Hof Altbokhorst und Hof Siek, der heute mit seinem Massey-Ferguson-Trecker aus dem Baujahr 1959 bei den Landmaschinenfreunden mitmacht.