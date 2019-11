Bigband-Sound von der Trave : Jazziger Advent in der Stadthalle Neumünster

Lübecker Salt Peanuts starten am 1. Dezember ihre Weihnachts-Tournee

von Sonja Kröger

22. November 2019, 15:59 Uhr

Gute Traditionen soll man pflegen. Und deshalb wollen die „Salt Peanuts“ ihre traditionelle Weihnachtskonzert-Tournee auch 2019 wieder in Neumünster starten. Am Sonntag, 1. Dezember, ist die Bigband der Lübecker Musikhochschule im Theater in der Stadthalle zu Gast. Ab sofort gibt es Karten.

Unter der Leitung von Sven Klammer präsentiert die Bigband eine erfrischende Mischung aus jazzigen Weihnachtsliedern und weihnachtlichen Jazzliedern – die dem vorweihnachtlichen Trubel durchaus frische musikalische Würze verleiht, wie Kenner loben. Für die renommierte Bigband ist es der erste Auftritt nach Einspielung ihrer neuen CD in diesem Herbst, so dass beim Auftritt in Neumünster das eine oder andere Stück noch vor der offiziellen CD-Vorstellung im kommenden Jahr zu hören sein wird. Unterstützt und abgerundet wird der konsequente Bigband-Sound der Lübecker durch die Stimmen von Hanna Prins, Friederike Linsmeier und Jan Reimer.

Nach den guten Erfahrungen, die die Bigband 2018 mit ihrem Special Guest, dem Saxofonisten Stefan Kuchel, gemacht hat, dürfen sich die Besucher auch am 1. Dezember in der Stadthalle wieder auf einen solistischen Überraschungsgast freuen.

Karten für das Konzert der „Salt Peanuts“ gibt es im Vorverkauf ab sofort zum Preis von 16, 14 und 12 Euro im Kulturbüro der Stadt am Kleinflecken, Tel. 942-3316. Das Konzert beginnt um 18 Uhr.