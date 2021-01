Feuerwehren im Lockdown : Ist der Brandschutz in Neumünster gefährdet?

Weil keine Übungsabende und schon gar keine Gemeinschaftsabende stattfinden können, haben sich einige Wehren was ausgedacht.

15. Januar 2021, 17:50 Uhr

Vereine können keinen Sport anbieten, Schüler gehen nicht zur Schule, und auch die sechs Freiwilligen Feuerwehren in Neumünster dürfen zur Zeit wegen der Corona-Pandemie weder üben noch gesellige Veranstaltungen abhalten. Aus- und Fortbildungsveranstaltungen liegen auf Eis. „Der Trupp-Mann-Lehrgang findet nicht statt“, sagt Stadtbrandmeister Heiko Kaack. Dadurch fehlt den ehrenamtlichen Helfern nicht nur die Kameradschaft, es sei auch schwierig, Nachwuchs oder neue Mitglieder zu gewinnen. Wer derzeit Interesse an der Mitarbeit habe, müsse auf die Nach-Corona-Zeit vertröstet werden.

„Gerade für die Wehren, die aktuell neue Fahrzeuge bekommen haben, sind die fehlenden Dienstabende ein Problem, denn am besten lernt man selbstverständlich am Objekt“, erklärt Kaack. Doch die Wehrführungen und die Kameradinnen und Kameraden hätten neue Formen entwickelt. „Überall gibt es Konzepte, um digital zumindest den Kontakt zu halten und sich auszutauschen“, so der Stadtbrandmeister. Der Verband begrüße und verbreite die Ideen und biete bei Bedarf zudem seine Unterstützung an.

Eine der Wehren, die nun überwiegend auf digitalen Unterricht umgestellt hat, ist die Gadelander. Gemeinsam nahmen Wehrführer Torsten Schuldt und Jugendwart Daniel Nissen zum Beispiel für die Jugendfeuerwehr Übungsstunden per Smartphone auf oder übertrugen Unterricht am neuen Einsatzfahrzeug per Videokonferenz. „Die soziale Komponente kann das aber nicht abdecken“, sagt Torsten Schuldt. Zudem, so berichtet Wehrsprecher Morgan Brandenburg, schalteten die Kinder und Jugendlichen früher gedanklich ab, als wenn sie vor Ort wären. Und: „Nicht alle nehmen teil. Nach Corona ist es dann schwierig, wieder jeden neu zu motivieren“, vermutet Schuldt.

Bis zum erneuten Lockdown durfte nur eine begrenzte Anzahl der Frauen und Männer zeitgleich am Übungsdienst teilnehmen. Daher wurden unter den knapp 50 Aktiven mehrere Gruppen gebildet, die sich seit dem Sommer regelmäßig an verschiedenen Tagen zu den coronakonformen Übungsdiensten trafen. Die Folge: Einige Kameradinnen und Kameraden haben sich seit knapp einem Jahr nicht mehr im Dienst getroffen.

Klar ist: Die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Wehren ist nicht gefährdet. „Feuerwehrdienst ist wie radfahren oder schwimmen – das verlernt man nicht“, sagt Stadtbrandmeister Kaack. Und er kann der Pandemie sogar gute Seiten abgewinnen. Da viele Mitglieder im Homeoffice arbeiteten, sei die Tagesverfügbarkeit bei Einsätzen deutlich besser.