Aktuelle Corona-Zahlen : Inzidenz liegt wieder über 50 - Geschäfte und das DOC in Neumünster öffnen trotzdem

Elf Neuinfektionen gab es am Wochenende in der Stadt, 314 Personen sind aktuell unter Quarantäne gestellt.

Neumünster | Erstmals seit Anfang März ist der Inzidenzwert der Corona-Infektionen in Neumünster wieder über die Marke von 50 gestiegen. "Der Wert liegt jetzt bei 50,6 pro 100.000 Einwohner", teilt Stadtsprecher Stephan Beitz mit. Am Freitag waren es noch 39,5. 61 Personen sind aktuell infiziert Eine Frau und zehn Männer erkrankten demnach am Wochenende neu. Bei si...

