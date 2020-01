Brände in Neumünster : Innerhalb einer Stunde: Brandstifter legt zwei Feuer in der Feldstraße

Innerhalb kurzer Zeit brannten zwei Müllcontainer auf zwei benachbarten Grundstücken. Der Täter konnte entkommen.

Avatar_shz von Dörte Moritzen

12. Januar 2020, 11:28 Uhr

Neumünster | Am frühen Sonnabendmorgen wurden Feuerwehr und Polizei in Neumünster kurz nach 4 Uhr zu dem Haus an der Feldstraße 38 gerufen, weil auf dem Hinterhof ein Restmüllcontainer brannte. Nur rund eine halbe Stunde später standen auf dem Hof des gegenüberliegenden Gebäudes (Nummer 37) ebenfalls Restmüllcontainer in Flammen.

Kein Erfolg bei der Fahndung

Die jeweiligen Wohngebäude waren nicht in Gefahr. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei geht von Sachbeschädigungen aus. Eine Fahndung nach dem Brandstifter blieb erfolglos. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 04321/9450.

