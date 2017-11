Innenstadt wird am Wochenende geputzt

von Jens Bluhm

erstellt am 17.Nov.2017 | 13:26 Uhr

Neumünsters Innenstadt soll sauberer werden. Künftig sollen die Straßenkehrer auch am Sonnabend und Sonntag die wichtigsten Einkaufsstraßen zwischen Bahnhof und Rathaus sauber halten. Das sieht die neue Straßenreinigungssatzung vor, die jetzt im Bauausschuss vorgestellt wurde. Danach werden TBZ-Mitarbeiter die City ab 2018 auch am Sonnabend von 7 bis 15 Uhr und am Sonntag bis 10 Uhr sauber halten und dafür sorgen, dass keine Papierkörbe überquellen. Erstmals sollen auch die Christianstraße bis Parkstraße und die Bahnhofstraße zwischen Konrad-Adenauer-Platz und Kaiserstraße in den Wochenenddienst einbezogen werden. Die Stadt kalkuliert mit Zusatzkosten von 78 000 Euro.

Dem Bauausschuss fiel die Zustimmung nicht schwer, zumal trotz der Mehrkosten ab 2018 rund 630 000 Euro aufgelaufene Überschüsse an die Gebührenzahler zurückgezahlt werden. Der Rat muss noch zustimmen.