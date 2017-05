Neumünster : In Trabrichtung Süden: Drei PS auf der A7 unterwegs

Neumünster | Drei „herrenlose“ Pferde sind am Wochenende auf der Autobahn 7 in Richtung Hamburg unterwegs gewesen. Zeugen meldeten der Polizei die Tiere in „Trabrichtung Süden“. Hinter den Pferden staute sich der Verkehr am Samstagabend gegen 19.30 Uhr von der Raststätte Aalbek nahe Neumünster zurück bis zum Bordesholmer Dreieck, teilte die Polizei am Montag mit. Verletzt wurde niemand.

Ein Autofahrer fing den Hengst und seine beiden Stuten ein und band sie an einem Wildschutzzaun fest. Die Autobahnpolizei brachte die Tiere mit zwei Pferdeanhängern zurück zu ihrer Besitzerin. Vermutlich waren die Pferde von ihrer Weide entlaufen, hieß es.

22.Mai.2017