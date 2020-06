Polizei bittet um Hilfe : In Neumünster wird ein orientierungsloser Mann vermisst

Norbert Hintze (80) ist aus einem Altersheim an der Werderstraße verschwunden.

22. Juni 2020, 14:25 Uhr

Neumünster | Seit Montagmorgen um 7 Uhr wird der 80-jährige Norbert Hintze aus einem Altersheim an der Werderstraße 2 in Neumünster vermisst. Der Mann ist an Demenz erkrankt, deshalb ist seine Orientierung sowohl örtlich wie auch zeitlich stark eingeschränkt.

Er stammt nicht aus Neumünster

Da er nicht aus Neumünster stammt, hat er hier auch keine Anlaufadressen und könnte sich im ganzen Stadtgebiet aufhalten. Norbert Hintze ist zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß und hat eine schlanke Figur mit kleinem Bauchansatz. Er trägt eine Brille, ein rotes Hemd, eine blaue Jeans und Sandalen.

Wer Herrn Hintze sieht oder weiß, wo er sich aufhalten könnte, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Neumünster unter Tel. 04321-9450 oder über die Notrufnummer 110 zu melden.

