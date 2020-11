Kriegsgräberfürsorge : In Neumünster sollen Spenden die Straßensammlung ersetzen

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Sammlung in das nächste Jahr verschoben.

15. November 2020, 14:34 Uhr

Eigentlich ist es gute Tradition, dass die Mitglieder der Ratsversammlung gemeinsam mit den Reservisten der Bundeswehr am Vortag des Volkstrauertages eine Spendensammlung zugunsten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der Innenstadt, im Freesen-Center, in Einfeld und in Wittorf veranstalten.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Sammlung unter der Schirmherrschaft der Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger in das nächste Jahr verschoben. Dennoch bitten die Verantwortlichen anlässlich des Volkstrauertages um Geldspenden.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge setzt sich seit Jahrzehnten für die Versöhnung über den Gräbern und für die Verständigung zwischen den Völkern ein. Der gemeinnützige Verein hat es sich zudem zur zentralen Aufgabe gemacht, die Toten der Weltkriege zu suchen und würdig zu bestatten. Dafür benötigt der Volksbund die finanzielle Unterstützung. Infos gibt es im Internet unter www.volksbund-sh.de.