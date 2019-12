ZDF-Deutschland-Studie : In der Studie „Wo leben Familien am besten?“ liegt Neumünster auf Rang 365 von 401

Untersucht wurden „Geld & Wohnen“, „Bildung & Soziales“, „Gesundheit & Sicherheit“, „Freizeit &Kultur“.

von Rolf Ziehm

13. Dezember 2019, 15:32 Uhr

Im ersten Teil der ZDF-Deutschland-Studie zum Thema Senioren konnte Neumünster erfreulich gut abschneiden. Anders sieht es bei der ebenfalls vom Institut Prognos untersuchten Frage aus: „Wo leben Familien am besten?“ Neumünster landet dabei nur auf einem schwachen Rang 365 unter 401 kreisfreien Städten und Landkreisen.

Geringes Familieneinkommen

Prognos nahm dabei die Aspekte „Geld & Wohnen“, „Bildung & Soziales“, „Gesundheit & Sicherheit“ sowie „Freizeit & Kultur“ unter die Lupe. Und richtig gute Noten bescheinigt Prognos dabei nur selten. So kann die Stadt als Wohnort nur mit geringen Fahrzeiten und Distanzen punkten (Rang 99). Das verfügbare Einkommen von ermittelten 28.400 Euro zieht Neumünster runter: Rang 396.

Schlechter Wert bei der Verkehrssicherheit

Die Abgängerquote ohne Schulabschluss (7 Prozent beschert Rang 274) und die hohe Sozialhilfequote bei den unter 18-Jährigen (22 Prozent, Rang 364) kostet Boden. Bei der Kinderarztdichte kann die Stadt einmal glänzen: Rang 32. Die Werte bei den Punkten „Kriminalität gegen Kinder“ und Verkehrssicherheit für Kinder (jeweils Rang 397) ziehen die Stadt aber gnadenlos nach unten. Im Gesamtkomplex „Gesundheit & Sicherheit“ schmiert Neumünster förmlich auf Platz 400 ab.

Manche Kriterien bleiben rätselhaft

Ein Rätsel der Forscher bleiben die Bewertungskriterien im Untersuchungsbereich „Freizeit & Kultur“. Neumünster liegt beim Unterpunkt „Freizeitangebote“ auf einem sehr guten 11. Rang. Die Verfügbarkeit von schnellem Internet ist mit 98 Prozent sogar top: Platz 7. Beim Punkt „Erholungs- und Freizeitfläche“ landet die Stadt trotz der ja soeben bescheinigten exzellenten Freizeitangebote nur auf Platz 398. Das Bad am Stadtwald mit der modernen Cabriodach-Schwimmhalle haben die Prognos-Leute offenbar gar nicht auf der Rechnung. Beim Punkt „Schwimmbäder“ bekommt Neumünster nur Rang 393.

Bei der Kitabetreuung im Mittelfeld

Jörg Asmussen leitet bei der Stadt den Fachdienst Frühkindliche Bildung und interessiert sich daher für den Aspekt „Betreuungssituation“. Prognos stuft Neumünster hier auf Platz 157 ein. „Das ist jetzt schon gutes Mittelfeld“, so Asmussen. Erschrocken hat ihn die Kriminalität gegen Kinder. Die Datenbasis stammt aus den Jahren 2015-2017 und kommt vom Bundeskriminalamt. Asmussen sieht die Stadt aber auf dem richtigen Weg. Seit 2018 ist der Kinderschutz in allen Einrichtungen als Pflicht in der Fortbildung verankert. „Jede Kita hat eine Beauftragte für Kinderschutz“, so Asmussen.