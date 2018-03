Winterliches Wochenende : Impressionen vom Eis

Trotz der Warnungen der Polizei nutzten viele Naturfreunde das sonnige und eisige Wetter und gingen auf das Eis. So zum Beispiel am Einfelder See und in Wiemersdorf.

von Hannes Harding

04. März 2018, 15:51 Uhr

Neumünster | Auf dem Einfelder See war am Sonnabend Hochbetrieb. Trotz der Warnungen der Polizei nutzten viele Naturfreunde das sonnige und eisige Wetter für einen Spaziergang auf dem Eis oder liefen Schlittschuh. Bei der sibirischen Kälte der vergangenen Tage war auch ein Forellen-Angelsee in Wiemersdorf zugefroren. Auf das bis zu 15 Zentimeter dicke Eis begaben sich am Morgen zahlreiche Eisangler. Über vier Jahre hatten sie ihre spezielle Angelausrüstung nicht nutzen können. Nun schnitten sie mit Bohrern kreisrunde Löcher in das Eis und hielten anschließend die kurze Eisangel mit einem Köder hinein. Es dauerte nur wenige Minuten, bis die ersten Forellen bissen.