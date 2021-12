Handball im Kreis Neumünster : Imposanter 12:1-Lauf trägt SG Bordesholm/Brügge zum neunten Saisonsieg

Der Landesliga-Spitzenreiter gewinnt auch das Kreisderby in Bad Bramstedt und ist weiterhin verlustpunktfrei.

Bad Bramstedt | Neuntes Spiel, neunter Sieg: Die SG Bordesholm/Brügge ist in der Männerhandball-Landesliga Nord, Gruppe B, in der laufenden Saison eine Klasse für sich. Die SGBB setzte sich nun auch im Kreisderby bei der Bramstedter TS durch, feierte vor 105 Zuschauern am Schäferberg einen 41:33 (22:17)-Erfolg und ist ein ganz heißer Kandidat für den Aufstieg in die S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.