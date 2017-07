Polizeibericht : Immer wieder freitags: Stau auf der Autobahn gen Süden

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Neumünster | Der lange, mehrstündige Stau an Freitagen zwischen dem Bordesholmer Dreieck und der Abfahrt Neumünster-Süd gehört für die Beamten der Autobahnpolizei mittlerweile schon zur Routine. „Da kann man schon die Uhr nach stellen“, erklärte gestern ein Polizist auf Anfrage. Schuld daran sind in der Regel nur mehrere Kleinigkeiten; Unfälle sind meist nicht der Auslöser. So war es auch gestern, als sich vom Vormittag bis zum Nachmittag Autos und Laster zum Teil über zwölf Kilometer stauten.

Gegen 10 Uhr war es wieder einmal soweit. In der Baustelle kurz vor Neumünster-Süd geriet der Verkehr extrem ins Stocken. Dort wird die Fahrbahn zurzeit etwas heftiger verschwenkt. Das Tempo ist deshalb auf 60 Stundenkilometer gedrosselt. „Mancher Fahrer bremst dann schon mal etwas stärker ab. Damit baut sich die erste Stauwelle auf“, erklärte ein Beamter der Autobahnpolizei. Schnell kommt es zum Schritttempo, schließlich stehen die ersten Fahrzeuge. Einen weiteren Engpass gibt es auf Höhe Neumünster-Mitte. Auch hier ist die Baustelle schuld, es darf nur noch 80 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Ebenfalls ins Stocken gerät der Verkehrsfluss Richtung Süden gern schon bei der Einfädelung von der Autobahn 215 auf die A7 am Bordesholmer Dreieck. Vor allem am Nachmittag, wenn viele Pendler nach Arbeitsende aus Kiel zurückkommen und diese Route Richtung Süden nutzen, leuchten hier die Bremslichter immer wieder auf.

Kommt dann auf der ohnehin dicht befahrenen Strecke auch noch ein kleiner Unfall dazu oder bleibt ein Fahrzeug liegen, entsteht sofort das nächste Nadelöhr. Auch wenn die Betroffenen gar nicht die Fahrbahn blockieren, bremsen viele Autofahrer, um genauer hinzuschauen. So wie gestern Mittag: Gegen 12 Uhr hatten sich kurz vor Neumünster-Nord ein Lastwagen und ein Auto berührt und warteten anschließend in der Nothaltebucht, um alles zu klären. Damit war der nächste Grund für einen Rückstau entstanden.

In der Regel baut sich der Freitagsstau meist am späten Nachmittag wieder ab. Gibt es jedoch zusätzlich zu den harmlosen Engpässen auf den Fahrstreifen noch einen größeren Unfall, verlängert sich das Dilemma über weitere Stunden bis in den Abend. Und zu ändern ist es offenbar bis auf weiteres auch nicht.

von Dörte Moritzen

erstellt am 01.Jul.2017 | 06:00 Uhr