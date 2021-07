Hein Tüt sagt „Guten Morgen“ : Immer Ärger mit ungebetenen Gästen

Warum sich eine gute Idee im Nachhinein als gar nicht so wirkungsvoll erwiese.

Hein Tüt

26. Juli 2021, 07:30 Uhr

Wenn es etwas gibt, das Hein gar nicht vertragen kann, dann sind es Brummer, die ihm den Schlaf rauben. Jetzt im Hochsommer ist das Problem besonders groß, denn ebenso wenig wie dicke Fliegen mag Hein stickige Luft im Schlafzimmer. Deshalb steht das Schlafzimmerfenster im Hause Tüt nachts immer sperrangelweit offen - auch für Fliegen. Ein Dilemma, das Frau Tüt jetzt endgültig behoben haben wollte. Also wurde Hein in den Baumarkt geschickt, um Fliegengitter zu kaufen. Das montierte er dann in den Fensterrahmen, so dass wirklich kein Durchkommen mehr für Störenfriede war. Entsprechend entspannt gingen die Tüts ins Bett. Brumm! Hein wurde fast wahnsinnig, als wenige Minuten später die nächste dicke Fliege durchs Schlafzimmer irrte. Um ordentlich Durchzug zu schaffen, hatte er die Terrassentür lange offen und ein Schlupfloch für die Störenfriede gelassen. Das hätte er lieber sein lassen sollen. Denn wegen der Fliegengitter war es umso schwerer, den ungebetenen Gast loszuwerden.

