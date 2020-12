Neumünsters Kulturgeschenk II : Imke Gerdes und Jan-Christoph Mohr mit Video und neuen Songs

Die Reihe des Kulturbüros soll Künstern in der Coronakrise ein Forum bieten.

von Hannes Harding

12. Dezember 2020, 12:58 Uhr

Vor einer Woche überraschte die Reihe „Neumünsters Kulturgeschenke“ mit eigens für die Neumünsteraner aufgezeichneten Poetry-Slam-Videos. Jetzt gibt es das zweite Präsent: Zum dritten Advent beschenken „imkeandj“ (Imke Gerdes und Jan-Christoph Mohr) die Neumünsteraner mit zwei Videos, die sie eigens für diesen Anlass in ihrem Studio aufgenommen haben.

Neumünsters Kulturgeschenk II gibt es auf der Homepage des Kulturbüros: www.neumuenster.de/kultur und www.kulturgeschenk.imkeandj.com.

Themen passen in die Zeit

Die Themen der beiden bisher unveröffentlichten Songs passen zur aktuellen Situation: Es geht um den Wunsch, einem Menschen, von dem man räumlich getrennt ist, nahe zu sein und um die Erkenntnis, dass man sich bei einem Menschen unabhängig vom Ort „zuhause“ fühlen kann.

Die Reihe des Kulturbüros unterstützt Künstler in der Corona-Pandemie. Denn Menschen, die Kultur lieben und insbesondere die, die von ihr leben, haben es besonders schwer. Museen, Theater, Konzert- und Veranstaltungshäuser sind seit Wochen geschlossen, die „Bretter, die für viele die Welt bedeuten“, sind für unbestimmte Zeit vernagelt.

Angebot kommt gut an

Das Angebot, das über einen Newsletter beworben wird, kommt bei Neumünsteranern offenbar gut an. „Tatsächlich haben wir noch nie so viele nette Rückmeldungen auf einen Newsletter erhalten wie auf den, mit dem ‚Neumünsters Kulturgeschenk I‘ versandt wurden“, sagt Kulturbüro-Chefin Johanna Göb.

Die Menschen hatten offensichtlich ganz viel Spaß daran. Die am Slam beteiligten Poeten haben sicher einige Fans mehr. Johanna Göb, Leiterin des Kulturbüros

Das wünschen sich auch die Sängerin und Gitarristin Imke Gerdes sowie der Pianist, Komponist und Arrangeur Jan-Christoph Mohr – beides echte Neumünsteraner Gewächse.

Imke Gerdes

Imke Gerdes baute 2015 ihr Abitur an der Immanuel-Kant-Schule, studierte Kindheitspädagogik an der Fachhochschule Kiel und arbeitet heute in ihrer Heimatstadt mit geflüchteten Menschen. „Ich bin ganz bewusst nach Neumünster zurückgekommen, denn ich mag diese Stadt und finde, dass sie sich sehr positiv entwickelt“, sagt sie.

Jan-Christoph Mohr

Auch ihr musikalischer Mitstreiter und studierte Musiker Jan-Christoph Mohr bleibt seiner Heimatstadt Neumünster treu und ist dabei seit fast zwei Jahrzehnten fester Bestandteil des norddeutschen Musiknetzwerks. 2004 übernahm er die musikalische Leitung der „Salt Peanuts“, der Bigband der Lübecker Hochschulen. Mit dem Saxophonisten Stefan Kuchel, ebenfalls ein „Lübeck-Absolvent“, verbindet ihn das Projekt „German Folksongs“

Neue CD

Die Songs ihrer unter diesem Namen gerade erschienenen CD stellen sie – wenn es geht – am 6. Februar 2020 im Theater vor. Und es gibt noch ein Herzensprojekt: „imkeandj“. „Seit ich Anfang 20 war, hatte ich immer die Idee eines Piano-Rock-Duos mit einer starken Frauenstimme im Kopf. Aber irgendwie ist mir nie die richtige Sängerin über den Weg gelaufen, bis mir eine Schülerin, die ich an der IKS unterrichtet habe, ein Gesangsvideo von Imke geschickt hat.“ Der Rest ist Bandgeschichte – 2015 erschien das erste gemeinsame Album. Aktuell arbeitet das Neumünsteraner Duo bereits am dritten Album mit dem Titel „Home“, das 2021 erscheinen soll.