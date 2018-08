Musik in Neumünster : Imke and J: Livekonzert

Am Sonnabend gibt es Livemusik in der Wittorfer Brauerei.

von Gabriele Vaquette

24. August 2018, 17:10 Uhr

Neumünster | Unter dem Motto „Halt mal kurz mein Bier“ findet am heutigen Sonnabend erstmals Livemusik in der Wittorfer Brauerei an der Wrangelstraße 12 statt. Es spielen die Lokalmatadoren „Imke and J“ – der Jazzmusiker Jan-Christoph Mohr und Sängerin Imke Gerdes (Foto, mit Kontrabass-Spieler Florian Galow, rechts). Außerdem auf der Bühne: Nikki Ryan aus Hamburg (Country) und die Band Riki (Deutschpop). Einlass ist um 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Karten kosten 15 Euro (Tageskasse).