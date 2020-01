Amtsgericht Neumünster : Im Vollrausch durch Neumünster: Ein Jahr ohne „Lappen“

Das Gericht ahndet eine Alkoholfahrt durch die Stadt mit Geldstrafe und Führerscheinentzug. Die 43-jährige Wagenbesitzerin weist jede Schuld von sich.

Avatar_shz von Jens Bluhm

02. Januar 2020, 16:37 Uhr

Die Frau ist bereits gestraft: Weil die Polizei ihr unmittelbar nach ihrer Fahrt im Vollrausch im vergangenen März den Führerschein abgenommen hatte, war die 42-jährige Gastronomin nur kurz darauf auch ihren Job los.

Nachschlag vom Gericht

Dennoch gab es vor dem Amtsgericht jetzt noch einen Nachschlag: Für weitere drei Monate bleibt ihr Führerschein eingezogen, außerdem muss die (jetzt arbeitslose) Neumünsteranerin 450 Euro Geldstrafe zahlen.

Sie torkelte mit mächtig Gegenwind über den Bürgersteig Eine Zeugin vor Gericht

Einer Zeugin war die 43-Jährige damals am frühen Morgen nach einen Friseurbesuch in der Friedrichstraße aufgefallen: „Sie war adrett mit rotem Blazer und schwarzer Hose gekleidet, torkelte aber mit mächtig Gegenwind über den Bürgersteig“, erinnerte sich die Zeugin gestern im Gerichtssaal an der Boostedter Straße.

Zeugin sah die Betrunkene davonbrausen

Eigentlich habe sie sich nur amüsiert abwenden wollen, schilderte die Zeugin ihre Begegnung: „Was geht es mich an?“ Dann aber sah sie die Betrunkene in ihren schweren Audi einsteigen. Zuerst habe sie nur telefoniert, dann habe sie den Wagen gedreht und sei in Richtung Rendsburger Straße davon gerauscht: Die Zeugin griff zum Telefon und alarmierte die Polizei.

2,52 PromilleAlkohol im Blut

Die traf die Frau im roten Blazer tatsächlich nur Minuten später in der Friedrichstraße an – in ihrem Wagen am Straßenrand bei stehendem Motor. Die Streife ließ die Frau pusten und bat sie zur Blutprobe: Ergebnis 2,52 Promille!

Angeklagte will nicht gefahren sein

Aber hat sie ihren Wagen auch tatsächlich gefahren? Die Angeklagte hatte das bereits gegenüber der Streife vehement bestritten und beteuerte auch gestern vor dem Amtsrichter ihre Unschuld: Im Wagen telefoniert ja, aber nicht gefahren!

Ihr Verteidiger stützte das mit einer überraschenden Einlassung seiner Mandantin: Nicht sie selbst, sondern eine Freundin habe sie zu der Wohnung ihres Sohnes gefahren. Begründung: Ihr Hausschlüssel sei abgebrochen, sie habe daher am Morgen nicht in die eigene Wohnung gekonnt.

Zeugin sah nur eine Person im Wagen

Weder Staatsanwalt noch der Amtsrichter mochten diese Geschichte glauben – zumal die glaubhafte Zeugin den Audi bis zum Wegfahren fast durchgehend im Blick hatte: Eine fremde Fahrerin hatte sie nicht gesehen.