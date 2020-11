Neumünster : Im Ortskern von Gadeland regiert der Abrissbagger

Gadeland: Für das neue Ärztehaus muss der Repenning-Bauernhof weichen. Die Prüfung der Baugenehmigung läuft.

von Gabriele Vaquette

20. November 2020, 16:07 Uhr

Jeden Tag ein neuer Anblick: Erst war das Dach weg, dann fielen die Mauern – seit Montag regiert der Abrissbagger im Ortskern Gadelands. Gegenüber vom Hotel Kühl wird an der Segeberger Straße die Repenning-Hofstelle auf dem Grundstück zwischen Lütter und Groter Twiet „plattgemach“; geplant ist dort ein neues Ärztezentrum und Wohnbebauung (der Courier berichtete).

So manche alteingesessene Gadelander schauen zu und werden wehmütig – so wie auch Wolfgang Wittchow. Der Hobby-Historiker des Stadtteils fotografiert fast täglich die Abrissarbeiten: „Das ist die letzte Erinnerung an die Bauernzeit Gadelands, da geht ein Stück Vergangenheit verloren“, sagt er.

Über 34 Bauernstellen, Hufner und Kätner habe es 1871 gegeben – als ein aktuelles Projekt hat er einen alten Katasterplan aus diesem Jahr in Arbeit, auf dem er versucht, den Bauernhöfen, die dort nur mit Nummern eingetragen sind, Namen zuzuordnen. „Das ist aber sehr mühsam“, sagt Wittchow, der immer zur Stelle ist, wenn in Gadeland Gebäude abgerissen oder aufgebaut werden.

Diesen Bauernhof beispielsweise als ein Stadtteil-Museum zu erhalten, sei allerdings Wunschdenken gewesen, räumt er ein: „Beim Abriss sieht man jetzt, dass das Gebäude marode ist, es wäre nicht für den Denkmalschutz geeignet gewesen.“ Doch er hat durchaus einige Vorschläge in petto, welche Gebäude zumindest von den Außenansichten her als schützenswert eingestuft werden könnten und möchte an die Stadt herantreten.

Was dorthin kommt, soll nach Wunsch der Bürger möglichst den dörflichen Charakter weiter widerspiegeln, hatten Diskussionsbeiträge auf der jüngsten Stadtteilbeiratssitzung ergeben.

Dort hatte Investor Stefan Specht (48) seine Pläne im Rahmen einer frühen Bürgerbeteiligung vorgestellt. Entstehen soll ein dreigeschossiges Ärztehaus mit einer Apotheke, im zweiten Bauabschnitt ist eine Wohnbebauung an der Südwestseite geplant.

Specht hatte zugesichert, dass das neue Gebäude, das die Platznot im jetzigen Ärztehaus gegenüber der Schule beenden soll, in Bauernhof-Optik gestaltet werde – ähnlich wie ein aktuelles Gebäude an der Groten Twiet 10c-e, das er ebenfalls hat bauen lassen. „Ich weiß, dass es dorfbildprägend. Ich habe während des Abrisses historisch wertvolle Dinge retten lassen wie alte Fenster, Eichbalken und den Wetterhahn in Form einer Kuh. Dieser soll auf das neue Gebäude montiert werden“, sagte Specht jetzt dem Courier auf Nachfrage. Er sei weiterhin in enger Abstimmung mit der Stadtplanung, sein Bauentwurf werde zurzeit geprüft auf Schallschutz, Umweltverträglichkeit, Artenschutz, Verkehrsaufkommen und weiteres. „Ich hoffe, dass wir im Dezember alles zusammenhaben, sodass der Entwurf voraussichtlich im Februar im Bauausschuss beraten werden kann“, sagt Specht, der in Gadeland aufgewachsen ist.

Wolfgang Wittchow fotografiert weiterhin die Veränderung im Ortskern – wie so vieles, das er in einer Chronik Gadelands zusammengetragen hat. Vieles hat er schon, so manches fehlt aber auch noch. Sein erneuter Versuch, Mitstreiter zu gewinnen, verlief nach einem vielversprechenden Start im Sande, weil seine Unterstützer absprangen oder sich beruflich veränderten.

„Gerade beim Thema Bauernhöfe in Gadeland sterben die Zeitzeugen. Wer etwas zu erzählen hat oder etwas auf dem Dachboden hat wie alte Unterlagen, Fotos, Urkunden, Zeitungen oder ähnliches, kann sich gerne bei mir melden. Ich bin dankbar für jede Unterstützung“, sagt der 82-Jährige, der beruflich Ingenieur war und seit zwölf Jahren Historisches sammelt.

„Meine Power-Point-Präsentation ist von 100 auf 540 Folien gewachsen, die stelle ich demnächst auch in der Schule vor – und ich glaube, dass die Kinder ganz schön staunen und etwas über ihren Stadtteil lernen werden“, so Wittchow. Kontakt per E-Mail: mw-wittchow@web.de.