Radtouren in Neumünster : Idyllische Orte in der Stadt entdecken

Von städtischer Hektik ist auf vielen Passagen der Neumünster-Rundfahrt nichts zu merken.

von Aljoscha Leptin

10. Juli 2020, 16:19 Uhr

Ob das Dosenmoor, der Bordesholmer See oder der Tönsheider Wald: Rund um Neumünster gibt es viel zu entdecken. In einer Serie stellt Courier-Volontär Aljoscha Leptin in Zusammenarbeit mit dem ADFC die schönsten Rad-Routen in der Region vor. Heute steht die Neumünster-Rundtour auf dem Programm.

Dass eine Stadttour nicht bedeuten muss, ständig an befahrenen Straßen zu fahren und durch Ampeln aufgehalten zu werden, zeigt die Rundtour durch Neumünster. Zunächst geht es durch die Gartenstadt Richtung des Städtischen Stadions. Ein Sprenger auf dem Fußballfeld sorgt dafür, dass der Rasen schön grün bleibt. Einige Tropfen werden vom Wind auf den Sandweg geweht, der an den Plätzen vorbeiführt – eine willkommene kleine Erfrischung bei 23 Grad und strahlend blauem Himmel.

Weiter geht es auf dem Junglöwweg. Kaum ein Auto ist hier unterwegs. Große Bäume bilden über der Straße ein Dach, sodass es angenehm schattig ist. Nach Querung der Bahnlinien führt die Route schräg rechts auf einen Schotterweg. Am Wegesrand liegt ein großer Hangar, der mit zahlreichen Graffiti-Inschriften übersät ist. Anschließend geht es auf dem Baumschulenweg am Flugplatz entlang. Kurz darauf kommt eine Weide mit Schafen ins Blickfeld. Viele der Tiere haben es sich angesichts der Hitze unter einem Baum bequem gemacht.

Kurz vor Erreichen der Bullenbek geht es links ab. Ein harter Bruch: Gerade noch konnte man schlafende Schafe am Wegesrand sehen, jetzt geht es in die Hektik der Stadt – direkt am Freesencenter vorbei.

Nach Querung der Wasbeker Straße geht es weiter auf dem Schwarzen Weg. Über die Niebüller Straße führt die Route auf einen schmalen Sandweg, der in den Wald hineinführt.

Über mehrere Kilometer führt der Weg durch den Wald entlang der Stör. Zwischendurch gibt es einige kleine Hügel. Auf den kurzen Abfahrten kühlt der Fahrtwind angenehm das Gesicht.

Schließlich geht es raus aus dem Waldstück und über die Padenstedter Landstraße und den Wührenbeksweg zum Spielplatz Igelweg. Ein Schotterweg führt jetzt entlang der Wührenbek. Mehrere Enten kommen neugierig zum Ufer.

Kurz darauf geht es am Designer-Outlet-Center vorbei und anschließend nach rechts ins große Gewerbegebiet. Besonders stechen die hohen Türme des Milchtrockenwerks heraus. Am Straßenrand parken zahlreiche Lkw in den langen Parkbuchten.

Die Route führt anschließend buchstäblich direkt an der Stadtgrenze entlang: Nach Querung der Boostedter Straße folgt ein Ortsausgangsschild. Wenige Hundert Meter weiter markiert ein weiteres Schild wieder den Ortseingang Neumünsters.

Über die Hartwigswalder Straße führt die Strecke nach Gadeland. Es geht vorbei an der Freiwilligen Feuerwehr und der Grundschule. Über Schotterwege und ruhige kleine Straßen führt die Route in Richtung Plöner Straße. Die Vögel zwitschern, am Wegesrand sind immer wieder Blumen zu sehen.

Schließlich nimmt der Verkehr zu. Statt – wie in den Minuten zuvor – Einfamilienhäuser säumen Häuser mit mehreren Wohneinheiten die Straßen.

Über die Hauptstraße und die Brachenfelder Straße geht es ins Zentrum des Trubels auf den Großflecken und von dort Richtung Bahnhof. Die letzten Kilometer der Tour führen dann über die deutlich ruhigere Carlstraße zurück in Richtung Ausgangspunkt der Route.