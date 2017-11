Kinderbeteiligung in Neumünster : Ideen für den Osterhofpark

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Neumünster | Nächstes Jahr soll der Spielplatz am Osterhofpark erneuert werden. „Die letzte Renovierung ist schon ungefähr 15 Jahren her“, schätzte die Projektleiterin Janine Merkel vom Amt für Grünflächen. „Es wird höchste Zeit“, fanden auch die Kinder, die dort regelmäßig spielen und am Sonnabend ihre Ideen zur Neugestaltung vortrugen.

Das Kinder- und Jugendarbeitsteam „Dock.24“ und die Abteilung Grünflächen der Stadt wollten bei der Zukunftswerkstatt im Osterhofpark von den Kindern wissen, wie der neue Spielplatz denn aussehen soll. 20 Kinder brachten zahlreiche Vorschläge mit und sammelten die „Spielplatzsauereien“, also das, was an dem jetzigen Platz stört. Paul-Vincent Blank (10) und Leonie Luzie Stiemke (11) bemängelten beispielsweise, dass die Geräte schon ziemlich alt aussehen. „Die Farben sind teilweise schon ab“, sagte Paul-Vincent. Doch auch die Hütten wurden bemängelt, die zu klein seien und bei denen es durchregnet. Sowieso gebe es kaum Spielsachen für größere Jugendliche. Außerdem quietsche die Schaukel, es liegen Müll und Bierflaschen herum, und es fehle etwas zum Hüpfen.

Für Janine Merkel ist dieser Spielplatz etwas Besonderes: „In der Gartenstadt wohnen sehr viele Kinder, die ihn gerne nutzen. Deswegen muss er auch in einem guten Zustand sein. Außerdem bietet der Park eine schöne Grünfläche, die gut gestaltet werden kann.“ Der Park ist nach dem Ehrenbürger Paul Osterhof benannt, der sich auch für Kinder einsetzte. „Das muss gewürdigt werden“, so Janine Merkel.

Nachdem die Kinder die zahlreichen „Spielplatzsauereien“ gesammelt hatten und schon durchgefroren waren, ging es in das Else-Grotefeld-Haus. Dort sollten sie dann ihre Vorschläge sammeln und ihr „Superspielgerät“ entwerfen. Paul-Vincent wünscht sich für den neuen Spielplatz eine Skaterbahn, und Leonie Luzie möchte gerne einen Kletterball. „Aber der muss auch schön groß sein“, betonte sie.