Rad und Fluss sind gesetzt : Ideen für das Wappen vom Amt Boostedt-Rickling

Die Bürger haben ihre Ideen für das Wappen des Amts Boostedt-Rickling eingereicht.

Avatar_shz von shz.de

13. Februar 2020, 15:49 Uhr

Im vergangenen Jahr hatte das Amt Boostedt-Rickling die Bürger dazu aufgerufen, Vorschläge für ein Amtswappen zu kreieren. Nun will die Verwaltung mit Hilfe des Landesarchivs Schleswig-Holstein Kontakt zu Grafikern aufnehmen, die Erfahrung mit den heraldischen Darstellungsregeln haben. „Auf Basis der Einsendungen soll ein Entwurf für ein Wappen gestaltet werden“, gab Sven Plucas, der Leitende Verwaltungsbeamte des Amts, bekannt.

Elf Bürger hatten sich Gedanken gemacht und Vorschläge eingereicht. „Die Bürger haben zu Papier gebracht, was sie mit dem Amt verbinden. Die Einsendungen sind sehr vielfältig und reichen von Computerausdrucken bis zu Tuschemalereien aus Kinderhand. So unterschiedlich war es auch gewollt“, beschrieb er weiter. Aus den Vorlagen hat der Personal- und Finanzausschuss des Amtes dann drei Motive herausgefiltert, die sich als Schnittmenge wieder fanden. „Da ist das Rad mit sechs Speichen, das die Zusammengehörigkeit der sechs Gemeinden im Amt symbolisiert. Dann gibt es einen Fluss, der für das Zusammenfließen der Verwaltungen von Boostedt und Rickling steht. Zudem kommt die Farbe Grün als Symbol für die das Amt prägende Landschaft und den Erholungswert“, erklärte der Verwaltungschef. Diese drei Motive sollen dann mithilfe eines Wappenkünstlers Bestandteile des künftigen Amtswappen für Boostedt-Rickling werden. Die Bedeutung eines Wappens und das Reglement seiner Darstellung erläutert ein Leitfaden für Kommunalheraldik des Landesarchivs, den Dr. Elke Strang verfasst hat. Darin heißt es: „Ein Wappen soll für viele Generationen ein identitätsstiftendes Hoheitszeichen sein. Daher ist es wichtig, dass das Wappen nicht mit einer Aneinanderreihung von Symbolen, welche die unterschiedlichsten Gruppierungen innerhalb der Kommune vertreten, gestaltet wird. Vielmehr sollten ein oder zwei Symbole gefunden werden, welche die gesamte Kommune repräsentieren können. Ein Wappen muss unverkennbar sofort eine Gemeinde identifizieren und darf nicht mit anderen Wappen verwechselt werden können. Hat das Landesarchiv alles positiv bewerten können, fertigt es das Schlussgutachten mit der amtlichen Wappenbeschreibung an.“ Seit 2008, also mittlerweile seit 12 Jahren, werden die Verwaltungsgeschäfte für Boostedt, Rickling, Heidmühlen, Groß Kummerfeld, Latendorf und Daldorf mit insgesamt rund 14.500 Einwohnern gemeinsam geführt. „Wir finden es ist Zeit, uns ein gemeinsames Wappen als Erkennungsmerkmal und als Zeichen unserer Zusammengehörigkeit zugeben“, erklärte Amtsvorsteher Jörg Wrage. Denkbar sei, das Amtswappen an die Verwaltungsgebäude in Rickling und Boostedt anzubringen und es auf Briefbögen und Visitenkarten zu prägen. Wann das Amt sein eigenes Wappen bekommt, steht noch nicht fest, Sven Plucas schätzte: „Sicherlich im Laufe des Jahres.“