Gerisch-Stiftung : „Ich verstehe die Künstlerin nun viel besser“

Neumünster | Wer schon einmal in Hannover am Leine-Ufer entlangspazierte, dem sind die voluminösen „Nanas“ der französischen Künstlerin Niki de Saint Phalle (1930 - 2002) bestimmt ein Begriff. Doch ihr innerer Antrieb und ihre Entwicklung von der „Terroristin der Kunst“ zur lebensbejahenden Gestalterin der bunten, begehbaren Monumentalfiguren im „Tarotgarten“ (Italien) ist selbst vielen Bewunderern unbekannt. Mit dem Dokumentarfilm „Wer ist das Monster – du oder ich?“ von Peter Schamoni (1934 - 2011), der am Sonntag im Rahmen der aktuellen Ausstellung in der Gerisch-Stiftung gezeigt wurde, nahmen rund 30 Besucher die Gelegenheit war, sich der Malerin und Bildhauerin über das Wesen und den Werdegang zu nähern.

Schamoni, den eine enge Freundschaft mit Niki de Saint Phalle verband, hebt in seinem Porträt die Stärken der Künstlerin hervor, und Niki de Saint Phalle stellte ihn dazu hervorragendes Material zur Verfügung. „Auf jeden Fall ist es ein Meisterwerk von beiden Seiten. Ich verstehe jetzt ihre Anliegen sowie auch die Arbeit, die dahinter steckt, besser“, erklärte unter anderem Gabriele Rennert in der Pause. Und damit stand die Kielerin nicht allein.

Denn im gemütlichen Esszimmer von Brigitte Gerisch entspannen sich bei Wein und Häppchen viele interessante Gespräche über die außergewöhnliche und, zeitweilig sogar schießwütige Künstlerin, die noch in den 1970er-Jahren in konservativen Kreisen als

höchst umstritten galt.

Zu sehen ist die Ausstellung „Niki de Saint Phalle“ noch bis Sonntag, 24. September, im Haus der Herbert-Gerisch-Stiftung.