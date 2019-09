Misslungener Schlichtungsversuch landete vor dem Amtsgericht

von Jens Bluhm

19. September 2019, 11:17 Uhr

Neumünster | Vielleicht war es tatsächlich nur der Versuch von Freunden, den Streit zwischen zwei verfeindeten jungen Frauen zu schlichten, wie einer der beiden Angeklagten im Amtsgericht über seinen Verteidiger ausrichten ließ: Falls ja, ging der allerdings gründlich nach hinten los.

Am 24. Juni vergangenen Jahres waren die beiden Männer vor der Wohnung einer 21-jährigen Neumünsteranerin vorgefahren, die mit der Tochter ihrer Bekannten über Kreuz lag. Angeblich nur, um mit der jungen Frau über den Streit zwischen den Frauen „in Ruhe zu reden“, wie der Anwalt unterstrich.

Die Aufgesuchte hatte den überraschenden Besuch allerdings ganz anders in Erinnerung: bedrohlich und tief ehrverletzend.

Die beiden Männer hätten Sturm geklingelt. Weil sie nicht sofort geöffnet, sondern stattdessen vorsichtig aus dem Badezimmerfenster geschaut habe, habe der Wortführer gleich begonnen, sie als „Hure“ und „Fotze“ zu beschimpfen und gedroht, die Tür einzutreten, wenn sie nicht endlich öffne, sagte die junge Frau als Zeugin aus.

Statt die Männer hereinzulassen, rief sie die Polizei: „Ich hatte panische Angst“, sagte die 21-Jährige und brach dann im Gerichtssaal in Tränen aus: Wie das Gericht denn sicherstellen wolle, dass die Männer sie nicht erneut aufsuchen, fragte sie den Richter aufgelöst.

Die beiden Anwälte der schweigenden Angeklagten reagierten sofort und versicherten im Namen ihrer Mandanten, dass die Zeugin keine Nachstellungen irgendwelcher Art befürchten müsse. Das beruhigte die Frau zumindest vorübergehend.

In der Sache blieben die Verteidiger dagegen hart und versuchten Übertreibungen und Unstimmigkeiten in der Aussage der Zeugin aufzuzeigen – teils mit Erfolg: So zog die 21-Jährige etwa ihre ursprüngliche Anschuldigung, die Männer hätten versucht, ihre Wohnung im ersten Stock über die Regenrinne zu erklimmen, in der Verhandlung zurück. Sie habe in der damaligen Situation „zeitweilig den Verdacht gehabt“, die Männer könnten das versuchen, korrigierte sie sich vor Gericht.

Zugleich entlastete sie den Begleiter des Wortführers: Der zweite Angeklagte habe sich an den Beleidigungen nicht aktiv beteiligt und eher im Hintergrund gehalten, sagte die Frau.

Da das Gericht keinen Ansatzpunkt sah, genauer herauszubekommen, welche Drohungen oder Beleidigungen tatsächlich vorgebracht wurden – lediglich eine „dumme Kuh“ räumte der Hauptbeschuldigte in seiner verlesenen Einlassung ein – stellte das Gericht das Verfahren vorläufig ein.

Als Auflage soll der Hauptbeschuldigte 600 Euro an den Opferhilfeverein „Weißer Ring“ zahlen. Seinen Begleiter sprach das Gericht frei.