Interview des Tages : „Ich bin kein Träumer“

Timo Adrian sieht der Europawahl in Neumünster gelassen und mit Weingummi entgegen.

von Christian Lipovsek

23. Mai 2019, 11:13 Uhr

Erst wenn er die Rückmeldung vom Land hat, dass alles in Ordnung ist, endet für den stellvertretenden Wahlleiter Timo Adrian (31) vom Ordnungsamt der Stadt am Sonntag oder in der Nacht zu Montag die Europawahl. Über den besonderen Arbeitstag sprach er mit Redakteur Christian Lipovsek.

Wenn Sie an die Europawahl denken, was ist die größte Herausforderung?

Man denkt über viele Situationen nach, die am Wahltage „schiefgehen“ könnten und legt sich Lösungen bereit. Es wird aber sicherlich Situationen geben, mit denen man nicht rechnen konnte. Diese Situationen dann zu meistern, könnte meine größte Herausforderung werden.

Was passiert denn, wenn es Probleme gibt?

Probleme sind dafür da, um sie zu lösen. Wir, damit meine ich alle eingesetzten Mitarbeiter und die ehrenamtlichen Mitglieder der Wahlvorstände, sind ideenreich und flexibel, um die Probleme zu lösen.

Wie strukturieren Sie sich den Wahltag?

Alle planbaren Dinge am Wahltag sind organisiert. Die Wahlvorstände und die Mitarbeiter im Rathaus kennen ihre Aufgaben, sodass der grundsätzliche Ablauf sichergestellt ist. Ich halte mich für besondere Fälle bereit.

Gibt es spezielle Mittel, mit denen Sie Ihre Nerven beruhigen?

Tatsächlich bin ich eine Person, die in stressigen Situationen gerne etwas nascht. Ich bevorzuge eher Weingummi, gerne mit ein bisschen Lakritz oder etwas Salziges.

Viele haben ja schon gewählt. Wie hat sich die Briefwahl entwickelt?

Im Vergleich zur letzten EU-Wahl 2014 sind die Zahlen um etwa 20 bis 25 Prozent gestiegen. Dies bestätigt die Tendenz der letzten Wahlen, dass die Briefwahl für viele Bürger eine gute Option zum klassischen Wählen im Wahlraum ist.



Träumen Sie eigentlich schon von Wahlzetteln?

Ich bin kein Träumer – ich träume grundsätzlich nicht viel – aber schon gar nicht von der Arbeit.