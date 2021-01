„Ich bin extrem zufrieden“

Interview-Serie zur Sportlerwahl: Wittorfs Badminton-Europameister Matthias Kicklitz verbucht ein ganz starkes zweites Halbjahr 2020 und setzt sich nun neue Ziele

29. Januar 2021, 15:24 Uhr

Neumünster | Matthias Kicklitz hat sein Können im Erstliga-Dress der Badminton-Asse von Blau-Weiß Wittorf erst in zwei Matches zeigen können. Dabei holte er an der Seite von Routinier Sebastian Schöttler einen Punkt im Herrendoppel. Eigentlich ist der 18-Jährige eher ein Einzelspezialist. Als der Sport aus Pandemiegründen schon nahezu komplett lahm lag, zeigte er sich in der Blase von Lahti (Finnland) als Senkrechtstarter. Mit der Bronzemedaille im Herreneinzel ließ er bei den U 19-Europameisterschaften aufhorchen. An der Seite von Thuc Phuong Nguyen (Hamburg-Horner TV) siegte er gar – noch viel überraschender – im Mixed. Der junge Mann gehört jetzt dem Perspektivkader des Deutschen Badminton-Verbandes an. Courier-Mitarbeiter Jörg Lühn hat sich mit Matthias Kicklitz unterhalten. Unsere Redaktion setzt mit der Veröffentlichung dieses Gesprächs die Reihe von Interviews fort, die wir mit den für die Sportlerwahl nominierten Athleten geführt haben.

Hat sich der Trubel um den EM-Triumph inzwischen ein wenig gelegt?

Ja, mittlerweile ist es ruhiger geworden.

Wie haben Sie sich für die Titelkämpfe in Finnland in Form bringen können, obwohl die Hallen doch verschlossen waren?

Im ersten Lockdown habe ich zu Hause ein bis zwei Mal am Tag trainiert und mich mit Laufen, Radfahren, Schnelligkeits- und Krafttraining sowie Stabilitätsübungen fit gehalten.

Wenn Sie auf das vergangene Jahr zurückblicken, waren Sie mit den Leistungen zufrieden?

Ich bin selber sehr zufrieden mit meinem vergangenen Jahr, extrem mit den letzten sechs Monaten. Durch die EM-Medaillen und die deutschen Ranglistensiege hätte es nicht besser laufen können.

Welches erste Fazit lässt sich nach Ihrem Wechsel zu Blau-Weiß Wittorf ziehen?

Ich glaube, wir haben eine starke Mannschaft und können dieses Jahr in die Play-offs um die Bundesliga-Endrunde kommen.

Wo sehen Sie persönlich noch Verbesserungspotenzial?

Ich muss mich an das Tempo im Erwachsenenbereich gewöhnen, um dort meine Ziele zu erreichen.

Sie besuchen das Elitegymnasium in Hamburg. Wann ist der Abschluss geplant, und welche Berufsziele verfolgen Sie für die Zeit danach?

Ich mache im Sommer dieses Jahres mein Abitur und werde daraufhin an den nationalen Olympiastützpunkt in Mülheim an der Ruhr gehen.

Wie sehr haben Sie die Corona-Pandemie bisher verflucht?

Es ist eine schwierige Situation, da wir durch Corona nicht immer optimal trainieren können und es keine Turniere gibt. Außerdem ist Schule durch Corona sehr eingeschränkt, und das macht es einem schwerer, sich auf seinen Abschluss vorzubereiten.

Welche sportlichen Ziele verfolgen Sie für das Jahr 2021?

Wegen Corona ist es schwierig, sich Ziele zu setzen, da man nicht weiß, wann wieder Turniere stattfinden. Aber das Ziel ist, so schnell wie möglich unter die Top 100 der Welt zu kommen und bei den deutschen Meisterschaften Medaillen zu holen.





