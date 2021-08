Hein Tüt sagt „Guten Morgen“ : Hunger auf Brot

In der Sandkiste bekommt Hein nach und nach Appetit aufs frische Backwerk.

Neumünster | Hein hat gestern stundenlang mit dem kleinen Nachbarskind in der Sandkiste gespielt. Immer wieder musste er den Sand etwas anfeuchten, damit dieser besser in den Plastik-Förmchen klebt, die der Junge Hein fröhlich vor die Nase stellte. Muscheln waren dabei, aber auch richtige Brotformen. Und so buken Hein und der Kleine ein Brot nach dem anderen, um di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.