Kunstflecken in Neumünster : Hunderte von Kunstflecken-Gängern erwanderten sich die ungewöhnliche Kunst-Mixtur

Experimente und Soulmusik gab es zum Start des Kunstfleckens.

von Gabriele Vaquette

08. September 2019, 17:55 Uhr

Schauriger Sirenengesang und exotische Musik begrüßten die Menschen, das urige Ambiente des alten Holstenbrauerei-Kellers wurde staunend angeschaut: An einem ungewöhnlichen Ort startete am Freitagabend die Art-Tour zum Auftakt des 20. Kunstfleckens. „In diesem unglaublich schönen Gemäuer schlägt das Herz des Kunstfleckens“, zollte Courier-Redaktionsleiter Hannes Harding dem Keller ein Kompliment und eröffnete im Gespräch mit Kulturbüro-Chefin Johanna Göb, Stadtrat Carsten Hillgruber, Kuratorin Katja Lell und OB Dr. Olaf Tauras das Kulturfestival.

„Gregory wartet nicht gerade auf meinen Anruf“: Launig beschrieb Johanna Göb die hartnäckigen Anstrengungen, Weltstars wie Gregory Porter nach Neumünster zu bekommen. Mit Katja Lell sprach Harding über die in der Brauerei präsentierte Kunst; Hillgruber, ehemals Kulturdezernent in Bayreuth, verglich den Kunstflecken mit den dortigen Festspielen: „Es ist hier entspannter und ein inhaltlich viel breiteres Angebot.“ Ein Hingucker waren die Videos: „Wie macht der das?“, fragte sich Besucherin Ingrid Olke (78) angesichts des „fliegenden Seehofers“ im Video „Alles ist vergeben – das Totenbuch der Städte“. „So was habe ich noch nie gesehen, deswegen gehe ich zum Kunstflecken, um neue Eindrücke zu bekommen. Es gibt hier immer viel Ungewöhnliches und Besonderes, in Neumünster wird in puncto Kunst so viel geboten“, lobte die Gartenstädterin.

Ein Strickmuster? Vogelfedern? Ingrid Zentini (71) aus der Innenstadt stand rätselnd vor dem Foto „Stearin“ von Bernd Perlbach in der Bürgergalerie. Der renommierte Fotograf zeigt großformatige Makroaufnahmen von kristallinen Substanzen. Mit einem Plastiktüten-Stück, einer Lichtquelle und einer Glasscheibe demonstrierte Perlbach zum Entzücken des Publikums, wie das Prinzip seiner ungewöhnlichen Aufnahmen funktioniert und machte leckerfritzig auf seinen Vortrag am 21. September im Theater in der Stadthalle.

Betörende Soul-Stimme, starke Präsenz: Die US-amerikanische Sängerin Shayna Steele zog auf dem finalen Konzert in der Werkhalle ihr Publikum von der ersten Minute an in ihren Bann; sie ließ sich nicht anmerken, dass sie aufgrund ausgefallener Züge auf den letzten Drücker in Neumünster ankam. Ihre deutschen Wurzeln – ihr Vater diente auf dem US-Militärstützpunkt in Rammstein – hätten immer für eine besondere Beziehung zu Deutschland gesorgt, erzählte sie und machte der Werkhalle ein Kompliment: „cool space“ (cooler Raum). Damals hörte sie die Platten ihrer Eltern – Aretha Franklin, Chaka Khan, The Temptations – „guter Stoff für junge Ohren“, merkte Johanna Göb an. Wie diese Saat im Leben der Sängerin aufgegangen ist, erlebten die über 300 Zuschauer zwei Stunden lang – und feierten ihren Star mit stehenden Ovationen.