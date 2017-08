Hunderte Besucher stöbern über den Flohmarkt

vergrößern 1 von 1 Foto: Bury 1 von 1

Am Wochenende bekam der Sommer doch noch die Kurve und lud gestern bei schönstem Wetter zu einem Bummel auf den großen Flohmarkt am Freesen-Center ein. Hunderte Besucher streiften über den Parkplatz und durch das Foyer des Einkaufszentrums an der Wasbeker Straße, um an den zahlreichen Ständen nach praktischen oder kuriosen Dingen zu stöbern.

„Heute ist der Flohmarkt außergewöhnlich gut. Das Wetter spielt mit und das Angebot ist reichlich“, fand der bekennende Flohmarkt-Freund Uwe Witt aus Loop. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin bugsierte er zwei große Pflanzen in Kübeln durch die Standreihen. „Wir sind gerade umgezogen und wollen den Garten noch etwas aufhübschen. Bei diesen tollen Pflanzen haben wir gleich zugeschlagen“, meinte Janina Knuth.

Einen glücklichen Zufallsfund machte Antje Häfner (29). Sie stieß auf einen großen, mit rosafarbenen Plastikblumen beklebten Bilderrahmen. „Der kommt wie gerufen, denn Freunde von mir haben geheiratet und bekommen den mit Geld und schönen Bildern bestückten Rahmen“, erklärte sie. Und auch für ihre Tochter Kathy (9) hat die Bullenbekerin etwas gefunden: „ Sie liebt Pferde und wird sich über das Buch sicher freuen.“

Die Arbeitskolleginnen und Freundinnen Jessica Amoako (32) aus Neumünster und Christina Feist (29) aus Bad Bramstedt machten es sich derweil hinter ihrem Stand gemütlich. Bei Kaffee und Radiomusik boten sie ihre aussortierte Kleidung, Schuhe, Handtaschen und Krimskrams an. „Um zehn Uhr war es hier richtig wuselig und wir haben viel verkauft. Wenn wir jetzt noch etwas loswerden, hat sich der ganze Aufwand gelohnt“, meinte Christina Feist am Mittag.

Und weil der Herbst bereits in den Startlöchern steht, verkauften die Frauen besonders viele Jacken und Strickjacken.