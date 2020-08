Landesmeisterschaft : Hunde in Neumünster liefen zur Höchstleistung auf

13 Teams vom Gebrauchshunde-Sportverein Tungendorf zeigten ihre Vielseitigkeit und ihr Können.

30. August 2020, 18:00 Uhr

Viel „Sitz“, „Platz“ und „Fein“ war am Wochenende auf dem Gelände des Gebrauchshunde Sportvereins (GHSV) Tungendorf am Groß-Harrier-Weg zu hören. Dort fand die Landesmeisterschaft der Vielseitigkeit statt. „Das ist die Königsklasse, da muss besonderes Talent vorhanden sein. Wer hier gewinnt, darf im April zum Bundesentscheid“, erklärte Kai Dießner, der zweite Vorsitzende des Landesverbands der Gebrauchshundesportvereine.

13 sechsbeinige Teams aus Schleswig-Holstein traten gegeneinander an und zeigten in drei Disziplinen, wie gut die Verständigung zwischen Herr und Hund klappte. „Grundsätzlich wird Wert gelegt auf ein freudiges Miteinander und präzises Ausführen der Kommandos“, schilderte Kai Dießner. Maximal waren 100 Punkte je Disziplin zu holen. Am Sonnabend fand die Fährtensuche statt, Dießner erklärte: „Ein Fährtenleger geht 600 Schritte mit vier Richtungswechseln im 90 Grad Winkel über eine Wiese und lässt dabei drei Gegenstände in der Größe eines Feuerzeugs fallen. Der Hund muss eine Stunde später an einer zehn Meter langen Leine mit tiefer Nase die Spur ruhig verfolgen und die Gegenstände finden.“

Das war eine besondere Spezialität von Airedale-Terrierrüde Alec. Mit ihm hat seine stolze Besitzerin Marion Hilse 98 von 100 möglichen Punkten geholt – eine Traumnote. „Bei der Fährte arbeitet er sehr selbstständig, das macht er total gut“, berichtete die Neumünsteranerin. Seit 40 Jahren betreibt sie den Hundesport, ihr Alec ist ihr elfter Hund. „Ich habe mit Schäferhunden begonnen und bin dann zum Airedale übergegangen, weil der zu meiner Persönlichkeit besser passt. Er ist aktiv, wenn ich aktiv bin, kann sich aber auch schnell runterfahren. Zudem ist er aufmerksam, sehr gelehrig und ein lustiger Hund.“

Die nächste Herausforderung kam am Sonntag, als Gehorsam und die Fähigkeiten im Schutzdienst höchste Konzentration erforderten. Kai Dießner: „Beim Schutzdienst muss der Hund einen Helfer in einem Versteck finden, ihn stellen, verbellen und sich mit einem Kommando abrufen lassen. Bewegt sich der Helfer, muss der Hund ihn mit einem festen Biss in den Arm packen. Bei der Unterordnung sollen die Hunde freudig und schnell auf ‚Sitz‘,‘ Platz‘ und ‚Bei Fuß‘ reagieren. Außerdem Apportieren sie ein Holzstück und gehen über Hindernisse.“ Für Alec und Marion Hilse war das eine Herausforderung, wie sie erzählte: „Die Unterordnung war sehr aufregend für uns, Alec macht das sehr gerne und ist dabei immer ganz euphorisch und etwas übereifrig, da muss ich ihn etwas bremsen.“

Auch Rolf Möller (57) aus Kiel betonte, wie wichtig die Teamarbeit für das Ergebnis ist. Er war mit seinem vierjährigen Deutschen Schäferhundrüden Moses da und meinte: „Ein paar Fehler haben wir gemacht, ich war zu aufgeregt und das merkt der Hund.“ Er betreibt seit 25 Jahren den Sport und erklärt, wie man heute mit den lernwilligen Vierbeinern umgeht: „Wir arbeiten auf die freundliche Tour, die dauert zwar länger als die harte, dafür ist das Vertrauensverhältnis viel stärker. Ich vertraue Moses zu 100 Prozent, er ist ein wirklicher Freund.“

Mit zur Deutschen Meisterschaft dürfen Landesmeisterin Petra Walter mit Malinois Ojemine aus Kiel und René Machatsch mit Malinois Arijen. Beide erhielten 282 Punkte. Siegerin wurde jedoch Petra Walter, da sie in der Schutzdienstarbeit einige Punkte mehr erreichen konnte. Letztlich ist diese Disziplin dann auschlaggebend.