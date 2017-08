Tourismus : Hotels erleben Buchungs-Boom

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Vogel 1 von 1

Neumünster | Angesichts der aktuellen Übernachtungszahlen in Neumünsters Hotels und Pensionen gerät Arne Lewandowski fast ins Schwärmen. Die Übernachtungen stiegen im ersten Halbjahr um 19 Prozent auf gut 88 000. Auch die Gästezahlen legten um 7,6 Prozent auf gut 40 500 zu. Das zeigen die jetzt vom Statistikamt Nord herausgegebenen Zahlen für die größeren Beherbergungsstätten mit mehr als zehn Betten.

„Das ist ein Hammer“, sagt Lewandowski, der bei der Stadt die Tourismusstrategie verantwortet. „Das sind keine Tagesgäste, sondern Gäste, die im Schnitt 2,2 Übernachtungen gebucht haben“, so Lewandowski. Besser bei der Aufenthaltsdauer sei unter den kreisfreien Städten nur Lübeck durch sein Seebad Travemünde. Alles deutet darauf hin, dass der kleine Knick im Vorjahr bei den Übernachtungen wieder ausgebügelt wird.

2016 waren (trotz gestiegener Gästezahl) die Übernachtungszahlen leicht um 2 Prozent auf rund 158 000 zurückgangen. Alle Experten führen das auf den Sondereffekt des Vorjahres zurück, als der Bau der Holsten-Galerie der Hotelbranche eine Sonderkonjunktur bescherte.

Seit fünf Jahren schon zeigt der Trend bei den Übernachtungszahlen nach oben. 2012 verzeichneten die Statistiker mit 112 600 Übernachtungen ein Plus von 7,6 Prozent. 2013 wurden mit 137 900 Übernachtungen (plus 22,5 Prozent) und 2014 mit 154 500 Übernachtungen (plus 12 Prozent) sogar zweistellige Steigerungsraten erzielt. 2015 gab es mit 161 000 Übernachtungen (plus 4,3 Prozent) das bislang beste Ergebnis, das nach den vorliegenden Halbjahreszahlen 2017 aber wohl getoppt werden dürfte.

„Das zweite Halbjahr ist eigentlich immer das stärkere“, können Burghard Wesselmann (Hotel Prisma) und Bernd Storch (Altes Stahlwerk) fast unisono bestätigen. Laut Bernd Storch ist Neumünster „gefragt als Zwischenstation auf dem Weg nach Sylt, Dänemark oder Schweden, auch für viele Gäste, die per Fähre via Kiel kommen“. Das Designer-Outlet-Center ziehe nach wie vor Gäste aus Skandinavien, sagt Wesselmann: „Auch wir haben Arrangements mit skandinavischen Reiseveranstaltern. Im Frühjahr gab es mit Busreisen einen weiteren starken Faktor.“

Dass die Skandinavier nicht zum Baden nach Schleswig-Holstein und Neumünster kommen, ist für Arne Lewandowski sonnenklar: „Die haben selbst ihre Badestrände. Sie kommen zum Erlebnisurlaub oder zum Einkaufen. Das ist ein Plus von Binnenstädten wie Neumünster mit dem DOC.“ Eine Untersuchung zum Outlet-Center habe ermittelt, dass die Besucherzahlen aus Schleswig-Holstein rückläufig, die aus anderen Bundesländern dagegen um sieben Prozentpunkte zugelegt hätten. Lewandowski: „13 Prozent sind Gäste aus dem Ausland, und die bleiben auch mal eher zum Übernachten hier.“ Für den Kreisvorsitzenden des Hotel- und Gaststättenverbands, Oliver Auch, profitiert davon auch Neumünsters Gastronomie. Auch: „Es läuft ganz gut im Moment.“

