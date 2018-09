Bahnhof Neumünster : Hose runter: Betrunkener Dosenmilchtrinker greift Polizisten an

Ein Mann, der am Montagabend in Neumünster verhaltensauffällig wurde, ist in der Psychiatrie.

von shz.de

25. September 2018, 14:10 Uhr

Neumünster | Ein Mann mit heruntergelassener Hose hat am Montagabend gegen 21 Uhr zu einem Einsatz der Bundespolizei am Bahnhof Neumünster gesorgt. Eine Mitarbeiterin eines Schnellrestaurants hatte die Beamten gerufen.

Als die Bundespolizisten eintrafen, war der 27-Jährige gerade dabei, sich an der Dosenmilch zu schaffen zu machen. Die entleerten Behältnisse warf er durch den Laden.

Als er die Polizisten bemerkte, griff er sie an. Die Beamten konnten ihn abwehren und überwältigen. Da er stark nach Benzin roch, habe man ihn zu seinem eigenen Schutz mit zur Dienststelle genommen, berichtet die Bundespolizei. Der Mann sei auch auf dem Revier aggressiv geblieben und habe einen Beamten an der Hand verletzt.

Der Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,91. Der Mann, der sich nun wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verantworten muss, wurde in die Psychiatrie eingeliefert.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?