Bürgerfest in Schloss Bellevue : Horst Saggau und Rainer Scheele aus Neumünster zu Gast bei Steinmeier

Die Tungendorfer gehören zu den 4000 Ehrenamtlern, deren Einsatz vom Bundespräsidenten gewürdigt wird.

von Rolf Ziehm

02. September 2019, 16:23 Uhr

Eine Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Bürgerfest in Schloss Bellevue ist schon etwas ganz Besonderes. Auch wenn sich dabei unter 4000 Gästen dann vier Tungendorfer im Berliner Schlosspark treffen: Horst Saggau und sein Frau Elke sowie Rainer Scheele und seine Frau Frauke.

Saggau wurde für sein ehrenamtliches Engagement im SVT Neumünster, dessen Ehrenvorsitzender er ist, sowie seinen Einsatz als Beiratsvorsitzender des Mehrgenerationenhauses Volkshaus sogar auf der Internetseite des Bundespräsidialamtes gewürdigt. Rainer Scheele war bis Ende Februar stellvertretender Leiter der Berufsfeuerwehr und erhielt die Einladung nach Berlin für seine Verdienste im Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein.

Begeistert zeigte sich Saggau vom kulinarischen und kulturellen Programm des Bürgerfestes. „Als künstlerische Höhepunkte konnten wir Lena, Klaus Lage mit der Bigband der Bundeswehr, Tom Gaebel mit Orchester, Gayle Tufts, The Young Classic und das Felix Mendelssohn Jugendorchester erleben“, so Saggau. Auch das Gespräch von Präsidenten-Gattin Elke Büdenbender mit Li Andersson, Ministerin für Bildung in Finnland, und Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung in NRW, über „Lust auf Zukunft – Bildung braucht Gerechtigkeit“ beeindruckte Saggau: „Das motiviert mich, weiter die Zukunft mitzugestalten.“

Eine persönliche Begegnung mit dem Bundespräsidenten hatte Horst Saggau nicht: „Ich konnte mich aber mit dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, angeregt über die Integration durch Sport unterhalten.“