Konzert im Savoy : Hommage an Udo Jürgens

Gerhard Sönnichsen überzeugte im Bordesholmer Savoy mit seinen Interpretationen des Musikers.

08. Oktober 2020, 17:08 Uhr

bordesholm | Künstlerische Unsterblichkeit ist ein großes Wort, findet aber mit Sicherheit beim unvergessenen Udo Jürgens seine Berechtigung. Wer kennt nicht mindestens ein Lied des genialen Barden, der mit traumwandlerischer Sicherheit zwischen Stilen wie Pop, Schlager und Chanson wandelte? Und wer sonst kann diese musikalischen Schätze besser bewahren, interpretieren und letztlich ehren als Gerhard Sönnichsen, Ex-Banker und Pianist?

Im coronabedingt mit 50 Besuchern ausverkauften Bordesholmer Savoy hob das wahrscheinlich beste Udo-Double der Welt den Begriff Bühnenintimität in eine neue Dimension: ein Flügel, ein Blumenstrauß, Scheinwerferspot und der edle und vornehme Klavierspieler im Stil vermeintlich besserer Unterhaltungszeiten, als noch kein überflüssiger Schnickschnack von der eigentlichen Darstellung ablenkte.

So befindet man sich in Bordesholm schnell in den goldenen Siebzigern, als Udo seine größten Erfolge hatte. Und Gerhard Sönnichsen taucht tief in diese Ära ein, hebt neben Hits auch weniger bekannte Schätze aus dem Oeuvre des Meisters. „Tausend Fenster“ oder „Mein Bruder ist ein Maler“ sind Zeugen der vielschichtigen Magie von Jürgens, Hits wie „Zeig mir den Platz an der Sonne“ oder „Alles im Griff“ haben dagegen einen schönen Wiedererkennungseffekt. Und dann natürlich dieser Sönnichsen: Keine platte Karikatur oder peinliche Anbiederung geschieht hier, vielmehr ist es echte Wertschätzung, die der Self-made-Virtuose seinem Idol entgegenbringt. In der Stimme äußerst ähnlich aber doch eigenständig und ausgestattet mit nachdenklichem Charme. Und selten verströmten die legendären roten Lämpchen in den Sitzreihen des Savoy so viel Kuschelatmosphäre wie an diesem Abend.