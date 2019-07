Wahlstedt : Holzverschlag brennt - Autos beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen für das Feuer in Wahlstedt.

von Susanne Otto

05. Juli 2019, 14:00 Uhr

Wahlstedt | Am Freitag brannte gegen 0.24 Uhr in der Gorch-Fock-Straße in Wahlstedt ein Holzverschlag mit insgesamt vier Mülltonnen. Sowohl die Tonnen als auch der umgebende Holzzaun brannten nahezu vollständig ab.

Autos und Schilder beschädigt

Durch die große Hitze wurden drei auf dem Parkplatz in unmittelbarer Nähe stehende Autos sowie zwei Straßenschilder beschädigt. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und verhinderte damit eine weitere Ausbreitung des Brandes.

Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04551/884-0 zu melden.

