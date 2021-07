Hein Tüt sagt „Guten Morgen“ : Holterdiepolter auf dem Großflecken

Fast konnte Hein dem Kopfsteinpflaster auf dem Großflecken kürzlich etwas Gutes abgewinnen, doch nur fast.

13. Juli 2021, 07:30 Uhr

Es klang wie die Blechtrommel von Oscar Matzerath im gleichnamigen Film nach Günter Grass, als Hein sein Fahrrad beim Wochenmarkt-Besuch an einen Ständer anschloss. Doch weit gefehlt. Was da so in seinem Rücken lärmte, war kein Schlaginstrument, sondern ein in gleichmäßigem Tempo fahrender Postbote auf seinem gelben Fahrrad. In dessen Transportbox ratterte irgendein Gegenstand im Rhythmus des unebenen Radwegs am Großflecken. Na, zumindest ist der nicht zu überhören, dachte Hein und konstatierte dem Kopfsteinpflaster einen gewissen Sicherheitsaspekt. Doch just im Anschluss wäre direkt vor seiner Nase ein junger Fußgänger an gleicher Stelle fast schwer gestürzt. Er war sportlich und fing sich im letzten Augenblick noch auf. Da war Hein doch irgendwie froh, dass das Pflaster bald entschärft wird.

Guten Tag, bis morgen!