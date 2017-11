Holsten-Galerie: Tage des Sports : Holsten-Galerie wird drei Tage zur Sportarena

vergrößern 1 von 2 Foto: Archivfoto: Ziehm 1 von 2

Neumünster | Da steckt Bewegung drin: Für die Holsten-Galerie gilt das in dieser Woche nicht nur im übertragenen Sinn: Drei Tage lang, vom 16. bis 18. November, präsentiert der Kreissportbund unter dem Dach des Einkaufszentrums nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wiederum die ganze Palette seiner sportlichen Aktivitäten.

Mehr als 400 Mitwirkende aus den angeschlossenen Sportvereinen stellen auf neun Aktionsflächen ihren Sport vor und laden zu Mitmachaktionen ein. Bei den Schnupperaktionen soll, so die Idee, jedermann die Chance erhalten, seinen Lieblingssport zu entdecken. Zudem gibt es eine sogenannte Informationsmeile, auf der sich die Vereine vorstellen.

„Mit dieser dreitägigen Großaktion wollen wir für den Sport werben und zeigen, wie vielfältig die Angebote für jedes Alter in den Vereinen der Stadt sind“, erläutert die Vorsitzende des Kreissportverbandes (KSV), Ute Freund, Sinn und Zweck der Aktion.

Frei nach der Devise „zuschauen und mitmachen“ bietet das umfangreiche Programm mehr als 50 Vorführungen, Präsentationen und Probetrainings in allen angebotenen Disziplinen, von der Entspannungs-Gymnastik bis zum Leistungs- und Ausdauersport an. Dabei werden unter anderem die Cheerleader und Einradfahrer, sowie die Akrobatik-Gruppe „Rote Hosen“ des SC Gut Heil und die neue Latein-Formation des Tanzsportclubs Neumünster zeigen, was sie drauf haben.

„Außerdem freuen wir uns, dass wir für die zweite Auflage diverse weitere Aktive gewinnen konnten“, erklärt Mitorganisator Frank Wede vom Sportpool Neumünster. Erstmals dabei sind unter anderem Boxen, Schach, Squash sowie Ringen, Voltigieren und Gewichtheben. Zudem können Kinder ihr Sportabzeichen machen, und es wird zum Rollator-Tanz geladen.

Am Sonnabend, 18. November, wird ab 13 Uhr die Kreis-Gymnastik- und Tanzschau erstmalig nicht in einer Sporthalle, sondern in der Holsten-Galerie stattfinden. Parallel dazu startet am Nachmittag ein spannender Gewichtheber-Wettkampf. Der KSV bietet während der Veranstaltung Eintrittskarten für den 40. Ball des Sports am 13. Januar an. Eine interessante Fotoausstellung mit dem Titel „Das habe ich beim Sport gelernt“ zeigt, was Sportler über ihre Disziplin hinaus an persönlichen Erfahrungen machen können. Und am Infostand der Nationalen-Anti-Doping-Agentur Deutschland (NADA) erhalten Athleten konkrete Tipps für ihren Einsatz für den sauberen Sport.

Eröffnet werden die „Tage des Sports“ am Donnerstag um 16 Uhr durch Ute Freund, Frank Wede (Sportpool) und Mailin Huljus (Holsten-Galerie). Auch am Freitag und Sonnabend werden die Aktionsflächen dann von 10 bis 20 Uhr bespielt.