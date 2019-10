Holsteiner Körung und Elite-Auktion : Holsteiner Hengste präsentieren sich in den Holstenhallen Neumünster

73 Pferde stellen sich diesmal der strengen Körkommission vor.

31. Oktober 2019, 15:26 Uhr

Seit gestern schaut die Züchter- und Reiterwelt wieder in die Pferdestadt Neumünster. In den Holstenhallen stehen die Elite-Reitpferdeauktion und die Hauptkörung des Holsteiner Verbandes an. 73 zweieinhalbjährige Hengstanwärter und 47 Auktionskandidaten haben ihren großen Auftritt. Mit der Musterung auf festem Boden begann die dreitägige Veranstaltung. Am Nachmittag fand der Dressurpferde-Cup statt, und die Dressurhengste präsentierten sich an der Longe.

Es ist die erste Elite-Reitpferdeauktion, die unter der Leitung des neuen Vermarktungs-Chefs Roland Metz stattfindet. Mit seinem Team hat er keine Wege gescheut und ist vorab weit gereist, um das Kör-Lot zusammenzustellen. „Wir sind begeistert, dass uns so viele großartige Pferde gezeigt wurden, die von unwahrscheinlich hoher Qualität sind. In dieser glücklichen Situation konnten wir aus dem Vollen schöpfen und ein breites und vielfältiges Angebot mit nach Neumünster bringen“, resümiert Metz zufrieden.

Zwischen drei und sieben Jahre sind die Pferde alt, die es in das Lot der Elite-Auktion geschafft haben. Vertreten ist wieder Casall mit fünf Nachkommen, genauso wie seine Söhne Cascadello I, Casaltino, Connor, Cassoulet und Clarcon. Darüber hinaus sind auch Vererber wie Diarado, Cormint oder aber Lordanos, die in der Vergangenheit immer wieder mit typvollen und rittigen Nachkommen aufgefallen sind, mit dabei. Für die Freunde des internationalen Bluts finden sich unter anderem Darco, Clarimo, Kannan, Quintero und Q-Verdi in den Pedigrees.

„240 Hengste wurden der Körkommission vorgestellt, und 73 haben grünes Licht für ihren Aufritt in Neumünster bekommen“, berichtet Zuchtleiter Dr. Thomas Nissen. „Wir haben einen sehr guten Springjahrgang gesehen. Natürlich haben wir das Augenmerk auf Typ, Korrektheit und Bewegung gelegt. Unser Schwerpunkt aber ist und bleibt das Springen“, so Dr. Nissen weiter. Mit Spannung werden auch die ersten Jahrgänge von Catch und Million Dollar erwartet – jeweils drei ihrer Nachkommen haben es in das Lot geschafft. Genauso wie zwei von Chopin VA, Comme il Faut, Diamant de Semilly und Vagabond de la Pomme. Dinken, For Pleasure, und Quibery warten mit je drei Aspiranten auf. Abrunden werden drei Dressurhengste das Lot. Sie stammen von Fidertanz, Zack und Sezuan ab und zeigten sich bereits am Donnerstagnachmittag an der Longe.

Heute geht es ab 8.30 Uhr mit dem Freilaufen und Freispringen der Hengste weiter. Ab 18 Uhr werden die Auktions-Reitpferde präsentiert. Anschließend findet in Halle 2 die traditionelle Züchterparty statt. Morgen ab 8 Uhr trifft die Kommission die Körentscheidung, ab 11 Uhr beginnt die Auktion der Elite-Reitpferde.