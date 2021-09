Querpass : Hohn und Spott in Fußball-Neumünster

Wer den Schaden hat, sorgt für Gesprächsstoff. Wasbek und die VfR-Reserve können davon ein Lied singen.

Neumünster | Wasbek verliert 0:14 bei Schleswig IF, die mit sieben Ligaspielern angetretene VfR-Reserve 2:9 gegen Torpedo. Was für ein Saisonstart. Die neue Fußballserie hat gerade erst begonnen, da darf gleich kräftig gespottet werden. Ja, ja, wer den Schaden hat ... Es gab in der Stadt in dieser Woche kaum ein anderes Fußball-Gesprächsthema als diese beiden Resu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.