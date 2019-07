50 Meter lange Besucherschlangen: Im größten Heidelbeergebiet Schleswig-Holsteins in Willenscharen läuft die Ernte

von Hannes Harding

28. Juli 2019, 17:04 Uhr

Willenscharen | Auf überdachten, vom Trecker gezogenen Anhängern fahren zahlreiche Besucher übers Gelände. Mit Eimern und Gefäßen zum Selberpflücken machen sich sie sich über die Felder her, die nun voll mit Büschen und ihren satt blauen Früchten stehen. Hochsommer heißt Hochbetrieb beim „Heidelbeerhof Fölster“ in Willenscharen

Fünf Wochen lang herrscht hier immer von Donnerstag bis Sonntag zwischen 9 und 19 Uhr Hochbetrieb. Mussten die Kunden in der vorvergangenen Woche zum Saisonstart noch vor Gewitter und Starkregen fliehen, so herrschten am vergangenen Wochenende ideale Bedingungen.

Die Heidelbeeren werden aus der Familientradition bereits seit 1986 angebaut, wie Susanne Herbst-Richter, zuständig für Konzeption und Verkauf, erzählt. Auf 34 Hektar, die ohne herkömmlichen Dünger in regenerativer Landwirtschaft bewirtschaftet werden, stehen noch heute zu 90 Prozent Originalbüsche im größten Heidelbeergebiet Schleswig-Holsteins. „Wir gehen bereits in die dritte Generation über“, so Susanne Herbst-Richter.

Die Beeren direkt vom Strauch zu pflücken, scheint beim Publikum gut anzukommen. Die Besucher werden ständig von jeweils drei Fahrzeuglenkern in gleichmäßigem Abstand auf einer Rundtour bis zu den Feldern gefahren. Dort werden die bis zu 30 Mitfahrer unter anderem von den Einweiserinnen Ilka Bestmann und Nina Ratjen in Empfang genommen und in die Felder gelotst. Der am besten besuchte Tag der Woche ist der Sonntag. „Da hatten wir zuletzt eine 50 Meter lange Schlange vor der Tür“, so Nina Ratjen. „Viele Großväter mit ihren Enkeln fahren auch nur auf den Anhängern in der Runde – ohne auszusteigen“, erzählt sie. Ein Sightseeing der besonderen Art.

Auch Tanja Christian und Andreas Evers aus Neumünster hatten keine Mühe, ihre Eimer mit Beeren der Sorte „Heerma II“ zu füllen, einer von etwa sieben verschiedenen Sorten des Hofes. „Die sind groß und knackig. Wir wollen sie mit Quark und Joghurt essen“, so Christian. Eine Kollegin hatte ihnen den Tip gegeben und so waren sie zum ersten Mal da. „Bislang habe ich Heidelbeeren immer nur gekauft“, sagt Christian. „So schmecken sie aber noch besser.“ Andreas Evers beobachtete: „Hier fallen die reifen Früchte vom Strauch fast direkt in die Hand. In zehn Minuten hat man schon ein Kilogramm geerntet. Wir kommen bestimmt wieder.“

Auch Maksim Osipau aus Leipzig und seine Freundin Charlotte Barzen aus Neuenbrook, die in Leipzig Medizin studieren, waren angetan. Zu Besuch bei den Eltern in den Semesterferien, waren sie durch die Hinweisschilder aufmerksam geworden und überrascht von dem Angebot. „Man kann hier viel Spaß haben mit der Familie und sich dabei besser kennenlernen“, so Maksim. „Wir machen Blaubeermuffins, Smoothies und Saft aus den Beeren“, plant Charlotte.

Für Fahrer und Einweiser aus dem Feldteam Tobias Johann aus Kiel gilt: „Das ist hier wie ein Sommercamp und bedeutet für mich weniger Arbeit als Urlaub. Es gibt nur wenige Jobs, wo man das auch noch bezahlt bekommt.“

Nach dem Sammeln wird die Ware gewogen und bezahlt. Aber gleich gegenüber vom Ausgang wartet die nächste Attraktion: Jana Hempel und Katharina Ratjen verpacken selbst gemachten Blaubeerkuchen gleich tablettweise. „Der Verkauf läuft sehr gut. Es gibt Kunden, die kommen nur wegen des Kuchens her.“ Der wird nach eigenem Rezept gebacken. „Das geben wir aber nicht heraus – auch wenn man uns noch so freundlich bittet.“ Außerdem verkaufen sie Saft, Marmelade und Honig aus der blauen Beere.

„Viele kaufen auch für den Winter ein“, so Jana Hempel. „Der Saft ist drei Jahre lang haltbar. Selbst wenn er geöffnet ist, kann man ihn noch drei Monate lang genießen.“