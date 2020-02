Hochsee-Urlaub im Kalten Krieg

Spannende Geschichten und Geschichte: Der gebürtige Neumünsteraner Wolfgang Klietz hat ein Buch über die DDR-Schifffahrt veröffentlicht

Avatar_shz von shz.de

16. Februar 2020, 19:01 Uhr

Neumünster | Als er in der Nähe der Elbe bei Wedel wohnte, hat er immer den Schiffen hinterhergesehen und war total fasziniert. Dieses und weitere Erlebnisse in den 80er-Jahren hatten für die Landratte Wolfgang Klietz (Foto) Folgen. Der gebürtige Neumünsteraner hat bereits sein zweites Buch über die Schifffahrt geschrieben: „Schutzlos auf See“ ist gerade erschienen. Hier beschäftigt sich Klietz mit Angriffen auf die zivile Schifffahrt der DDR und hat berührende Geschichten recherchiert und aufgeschrieben, die auch in Schleswig-Holstein spielen.

Der Autor trifft einen Nerv mit seinen Geschichten. Sein 2012 erschienenes Buch „Ostseefähren im Kalten Krieg“ ist vergriffen. Dass Klietz sich auf die DDR-Schifffahrt spezialisiert hat, hat persönliche Gründe. Nach einem Hilferuf von Freunden aus der damaligen Sowjetunion, sammelte er Spenden und brachte sie persönlich zu den Betroffenen. Die Fahrt dorthin durch die DDR nach Rügen und dann mit einem DDR-Schiff weiter in die Sowjetunion warfen bei Klietz Fragen auf und weckten seine Neugier. Das war der Auslöser für sein Erstlingswerk.

Jetzt ist sein zweites Buch da. Auf 184 Seiten und mit 80 Fotos reich bebildert erzählt der Journalist Wolfgang Klietz, wie er sagt, „Geschichte in Geschichten“. Dabei hat er in erster Linie Schiffe der Deutschen Seereederei Rostock (DSR) ausgewählt, die weltweit über 200 Schiffe im Einsatz hatte und damit die größte Universalreederei war.

Die Geschichten führen nach Afrika, nach Vietnam; sie spielen aber auch in Schleswig-Holstein. „Gerade die Ecke vor Fehmarn ist ein dichtes Seefahrtsgebiet“, sagt Klietz. So kam es 1971 zur Kollision des DDR-Frachtschiffes Fritz Reuter mit dem westdeutschen U-Boot U 12 vor Fehmarn.

Ebenfalls vor Fehmarn ereignete sich der Unfall Ostersonntag 1968 zwischen dem DDR-Urlauberschiff „Völkerfreundschaft “ und zwei westdeutschen U-Boot-Jägerschiffen. Die U-Boot-Jäger hatten das DDR-Urlauberschiff versehentlich gerammt, „Völkerfreundschaft“-Kapitän Gerhard Thiemann glaubte gar, dass ein Krieg ausgebrochen sei. Dabei steckte eine Flucht aus der DDR dahinter. Der DDR-Bürger Manfred Semmig hatte sich nachts aus dem Bullauge der Völkerfreundschaft gezwängt, fiel in die 4,8 Grad kalte Ostsee, um dann von den U-Boot-Jägern aufgenommen zu werden. Eine waghalsige Aktion in der eisigen See und bei Dunkelheit, doch sie glückte. Die Flucht war der DDR erst am Ende der Reise im Heimathafen Rostock-Warnemünde aufgefallen. Die Aktion war zuvor von langer Hand über einen Marineoffizier in der Westverwandtschaft vorbereitet worden. Wolfgang Klietz hat die unglaubliche Geschichte und ihre politischen Folgen spannend aufgeschrieben. Ins Zentrum der Weltpolitik geriet die „Völkerfreundschaft“, als sie 1962 mitten in der Kuba-Krise nach Havanna unterwegs war – vorbei an US-amerikanischen Kriegsschiffen, deren Besatzung eigentlich den Auftrag hatte, jedes Schiff zu stoppen.

Um die Geschichten aufzuspüren, hat der Autor unter anderem im Bundesarchiv, im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes und in der Stasi-Unterlagenbehörde recherchiert und mit DDR-Seeleuten gesprochen. Dabei spürte Klietz teilweise auch Zurückhaltung, weil er nicht aus dem Kreis der ehemaligen Seefahrer stammt, aus dem einstigen Westen kommt und dort aufwuchs. Dennoch erschloss sich ihm vieles durch seine Puzzlearbeit. „Es ist, als ob man ein Rätsel löst“, berichtet Klietz und lächelt: „Ich bin der Wahrheit ein bisschen näher gekommen.“



Wolfgang Klietz, „Schutzlos auf See. Angriffe auf die zivile Schifffahrt der DDR“, Hinstorff-Verlag, 25 Euro.