Hochschulstandort Neumünster : Hochschule: OB Tauras übergibt 897 Unterschriften

Neumünster soll in den Landesentwicklungsplan aufgenommen werden, um Hochschulstandort zu werden.

von Hannes Harding

28. Mai 2019, 19:04 Uhr

Mit Vertretern des Fördervereins Hochschule Neumünster überreichte Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras am Montagnachmittag vor der Staatskanzlei in Kiel eine Unterschriftenliste zugunsten einer Hochschulanbindung. Das Ziel der im März gestarteten Unterschriften-Aktion ist es, dass die Anbindung Neumünsters in den Landesentwicklungsplan aufgenommen wird. Entgegengenommen wurden die Unterschriften vom Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter. Genau 897 Bürger hatten die Stellungnahme unterzeichnet.