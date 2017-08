Konzert : Himmlische Stimmen in der Kirche

vergrößern 1 von 1 Foto: Voiges 1 von 1

Neumünster | Die Welt einmal draußen lassen und sich ganz der Musik hingeben: Leicht gelang das dem rund 50-köpfigen Publikum, das sich am Freitagabend in der Kirche St. Maria-St. Vicelin eingefunden hatte, um dem bulgarischen Männervokalensemble „Angelicus“ zu lauschen.

In ihrem Programm interpretierten die fünf Sänger unter der Leitung von Svetlozar Galabov eine kirchenmusikalische Zeitreise, die von der überlieferten, sakralen Musik des Mittelalters über Werke russischer Komponisten, darunter Werke von Alexander Rimski-Korsakow (1753-1840) und Mikhail Ippolitov-Iwanow (1859-1935), bis hin zu bulgarischen Komponisten des 18. und 19. Jahrhunderts reichten.

Es war hilfreich für die Zuhörer, dass die Lieder dazu in deutscher Sprache auf eine Leinwand projiziert wurden. Doch der erhebende, innige Gesang, aus dem tiefen Bass kommend, sich mit dem Tenor und Bariton verdichtend und wieder im Bassgesang schließenden Grundton machte letztlich das Herzstück des Vortrags aus.

Faszinierend waren das Langsame und die Hingabe, mit der der Chor die teils uralten Weisen erklingen ließ. Und das Ensemble verstand es, nicht nur in dem (im wahrsten Sinne des Wortes) reinen Vortrag zu verharren, sondern sich authentisch und für die Zuhörer mitreißend in diese meditativen Melodien zu vertiefen. So durchdrangen die erfüllenden A-cappella-Klänge gleichsam himmlisch, präzise und in vollstem Einklang das Kirchenschiff, dessen Akustik übrigens von den erfahrenen Sängern ausdrücklich gelobt wurde. Begeistert vom Können des Chores sowie der Atmosphäre des Gotteshauses waren unter anderem Ingeborg Claußen und Margarete Wieckhorst. „Es ist eine wunderbare Erholung, die richtig gut tut“, sagten die beiden Wittorferinnen.

Den Besuchern boten die Sänger alles in allem ein beeindruckendes, mystisches Konzert, für das sie am Ende sehr viel herzlichen Applaus bekamen.

von Sabine Voiges

erstellt am 14.Aug.2017 | 06:25 Uhr